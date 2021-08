Quem foi Satoshi Nakamoto, fundador do Bitcoin?

Satoshi NakamotoUm dos nomes mais evasivos da criptografia é o pseudônimo do (s) criador (es) do Bitcoin. Fundado no final dos anos 2000, o Bitcoin mudou o mundo indefinidamente. A tecnologia Blockchain, uma das maiores descobertas financeiras de todos os tempos, agora é possível graças a Satoshi Nakamoto e Bitcoin.

Isso ainda deixa espaço para as seguintes questões: Quem foi Satoshi Nakamoto? Por que a criação do Bitcoin foi tão influente? A verdadeira identidade de Satoshi Nakamoto será revelada?

Quem é Satoshi Nakamoto?

Embora a identidade de Satoshi Nakamoto ainda seja desconhecida, sabemos muito pouco sobre sua identidade. Nakamoto foi o primeiro a criar uma plataforma verdadeiramente descentralizada. Com a criação do Bitcoin em 2008, o funcionamento do mercado financeiro mudou. Um dos principais problemas com as transações digitais é o risco de transações duplicadas e a necessidade de terceiros para verificar essas transações. O Bitcoin basicamente verifica as transações por conta própria e exclui o intermediário.

como definido antes Investopedia“Nakamoto propôs uma abordagem descentralizada para as transações, que culminou na criação de um blockchain. Em um blockchain, os timestamps de uma transação são adicionados ao final dos timestamps anteriores com base na prova de trabalho, criando um registro histórico que não pode ser alterado. ”

Naturalmente, as transações agora são muito mais seguras, e a preocupação com taxas e desonestidade que pode vir com um corretor foi eliminada. No entanto, isso deixa mais algumas perguntas sem resposta.

Por que a criação do Bitcoin foi tão influente?

Conforme mencionado anteriormente, as transações seguras são uma grande virada de jogo. Dito isso, o Bitcoin fez muito mais do que isso. Primeiramente, o Bitcoin serve como o modelo para muitas cadeias de blocos existentes e muitas outras que virão também.

Existem Binance e Ethereum, dois dos maiores blockchains do mundo como resultado do Bitcoin. Originalmente, Ethereum se tornou o primeiro blockchain a copiar Bitcoin. de acordo com InvestopediaA Ethereum propôs o uso da tecnologia blockchain não apenas para manter uma rede de pagamento descentralizada, mas também para armazenar código de computador que pode ser usado para executar contratos e aplicativos financeiros descentralizados e resistentes a adulteração. Esses ‘contratos financeiros’ também são conhecidos como ‘contratos financeiros’.contratos inteligentesNão é um recurso do Bitcoin. No entanto, sem a criação inicial do Bitcoin, os contratos inteligentes provavelmente não existiriam hoje.

Binance, que originalmente operava como uma moeda no blockchain Ethereum, mais tarde se separou para formar seu próprio blockchain. Muitas vezes visto como uma cópia do Ethereum, Binance oferece quase tudo que o Ethereum faz, tecnicamente falando. No entanto, a maior exceção é a tarifa mais baixa do gás.

Novamente, sem o Bitcoin criado, tudo isso não existiria. Se você não percebeu um padrão, aqui está: Cada blockchain é único, pois oferece uma variedade de vantagens que podem não estar disponíveis em um blockchain concorrente. Desde o início do Bitcoin, novos blockchains sempre tiveram como objetivo evoluir, oferecendo o que consideram ser os aspectos mais benéficos e exclusivos de seu ecossistema.

A verdadeira identidade de Satoshi Nakamoto será revelada?

Simplesmente, talvez não. Todos queriam saber a identidade de Nakamoto, e havia lampejos de esperança de que ela fosse revelada. Infelizmente, a maioria desses incidentes acabou sendo uma farsa.

O Dr. Craig Wright foi um dos primeiros a relatar que era Nakamoto. Tirado de Sobre BitcoinA “única pessoa” que admitiu ser Satoshi Nakamoto até agora é (Dr.) Craig Wright. A BBC e muitos outros meios de comunicação chegaram ao ponto de afirmar que ele provou isso. Apesar de expor sua “prova”, até parece pronto para testemunhar Como tal, no tribunal. Mas o número de pessoas que acreditam que sua afirmação pode ser contada nos dedos de uma mão … com a maioria dos dedos amputados. “

A verdade é que Nakamoto provavelmente não se revelará. Para ser totalmente honesto, é muito compreensível. É claro que Nakamoto não é famoso, ele simplesmente viu uma forma mais segura, fácil, rápida e transparente de realizar transações digitais para o mundo inteiro. Nakamoto é um herói para muitos, e ele deveria ser deixado assim.

