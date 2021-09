Quem compraria João Grande, o maior tricerátopo já encontrado?

enorme Triceratops Apelidado de “Big John”, deve render muito dinheiro em leilão na França, em outubro.

O esqueleto, que tem mais de 66 milhões de anos e quase 60% completo, é o maior tricerátopo já encontrado. Eles têm cerca de 8 m de comprimento; O crânio, que está 75% completo, tem 2 m de largura.

A casa de leilões francesa Giquello exibirá o enorme fóssil ao público de 16 de setembro a 15 de outubro na 13 rue des archives em Paris, representantes da Giquello Ele disse em um comunicado . Então, em 18 de outubro, o fóssil de dinossauro gigante fará sua estreia na casa de leilões parisiense Hôtel Drouot, onde será leiloado em 21 de outubro para o maior lance como parte do leilão “Naturalia” de Giquello. De acordo com o comunicado, Big John deverá faturar entre US $ 1,4 milhão e US $ 1,8 milhão (1,2 milhão e 1,5 milhão de euros).

O tricerátopo de três chifres com babados habitou a América do Norte cerca de 67 milhões a 65 milhões de anos atrás durante período Cretáceo (De 145,5 milhões a cerca de 65,5 milhões de anos atrás). Big John viveu no que hoje é a Dakota do Sul, em um continente insular chamado Laramedia, que se formou durante a última parte do período Cretáceo, quando um mar raso inundou a região central da América do Norte.

O fóssil foi descoberto em 2014 pelo paleontólogo Walter W. Stein escavou o esqueleto da Formação Hill Creek, uma antiga planície de inundação e um rico sítio de fósseis que abrange partes de Montana, Dakota do Norte, Dakota do Sul e Wyoming. de acordo com Museu de Paleontologia da Universidade da Califórnia em Berkeley.

Milhões de anos atrás, Big John morreu e ficou coberto de lama espessa, o que permitiu que os ossos se petrificassem. Uma fenda preservada na clavícula indica que o Triceratops foi ferido durante um combate pesado, possivelmente durante uma luta com outro Triceratops por companheiros de equipe ou território, de acordo com o comunicado.

O enorme fóssil do Triceratops deve render entre US $ 1,4 milhão e US $ 1,8 milhão. (Crédito da imagem: cortesia de Jekylo)

Outros triceratops podem ter se saído pior nessa batalha: os maiores chifres de João Grande têm cerca de 1,1 m de comprimento e 30 cm de largura na base, e podem carregar cerca de 16 toneladas (14,5 toneladas métricas), o representantes disse.

Outros fósseis de dinossauros obtiveram preços mais altos no leilão do que Big John faria. Em outubro de 2020, tinha 67 milhões de anos T-Rex Seu nome Stan foi leiloado por um recorde de $ 31,8 milhões, tornando-o O fóssil mais caro de todos os tempos . As vendas notáveis ​​de fósseis aumentaram o temor dos paleontólogos de que museus e outras instituições científicas licitem espécimes valiosos, que então desaparecerão em coleções particulares e serão perdidos para os pesquisadores, Live Science relatado anteriormente .

