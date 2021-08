Quebre o NDA Beta no Battlefield 2042, seja banido do jogo completo

foto : ela

No momento, há uma prévia técnica sendo feita para o próximo shooter da EA Battlefield 2042. Para fazer parte desta prévia, os jogadores tiveram que assinar um arquivo NDA Afirma que eles não compartilharão quaisquer detalhes ou vídeos do teste. Mas, como você pode esperar, algumas pessoas não levam a sério um acordo de sigilo. A EA diz que isso é um bug e avisa que os jogadores que quebrarem este acordo podem ser proibidos de jogar 2042 quando despedido Ainda este ano.

Conforme mencionei EurogamerPouco depois que a prévia técnica foi ao ar no início desta semana para alguns jogadores no PC, as pessoas começaram a fazer upload e streaming de capturas de tela logo no início. 2042 Builds. A EA está começando a tirar esses vídeos da web A O mais rápido possível, mas como se trata da Internet, é basicamente impossível limpar a rede de um atirador da EA que ainda está em desenvolvimento.

Isso nos traz de volta a ontem, quando a EA vigorosamente lembrou os jogadores do acordo de não divulgação que eles assinaram e os avisou do que poderia acontecer se eles continuassem a quebrá-lo.

Adam Freeman, gerente de comunidade principal, EA Studios Europe, Compartilhe uma série de tweets e atualizações no Twitter sobre o BF2042 antevisão. Ele explicou que a EA já tinha um monte de dados úteis, a notícia conjunta de que a parte do teste do PS5 foi cancelada neste fim de semana e outras anedotas. Mas Freeman encerrou sua discussão com uma série de advertências.

“Codes for Xbox have started to roll out,” tweeted Freeman “And if you’re thinking about sharing them to a friend, don’t – they won’t work. You also don’t want to share your account information with folks either, that’s going to end badly for you. Super Badly.”

He continued, reminding folks that get access to this preview are under a strict NDA that forbids any videos, screenshots, and streaming. He also explained that breaking this NDA could result in strikes against channels. He ended the thread with a warning that breaking the rules could have long-term consequences.

“Break the rules, expect to lose access to both the Technical Playtest, future EA Tests, and potentially access to 2042 itself when it releases,” said Freeman. “We’ve already removed plenty of people from the Playtest in these past 48 hours, and they won’t be able to play this weekend.”

This seems a bit harsh when compared to how Microsoft and 343 handled the aura infinita Antevisão Técnica Mês passado. Os jogadores que participaram deste questionário puderam transmitir gratuitamente imagens do jogo e compartilhar informações sobre ele. Nós até escrevemos sobre isso neste mesmo site várias vezes. No entanto, parece que a EA e a Dice não estão mantendo as coisas abertas em seus testes. Essa também pode ser uma tática mais intimidante do que um plano real. Kotaku Entrei em contato com a EA a respeito desses avisos.

Independentemente disso, se você estiver testando Battlefield 2042 Neste fim de semana, quero jogar o jogo completo quando for lançado 22 de outubro de 2021, Eu estava evitando seu fluxo.