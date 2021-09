Quebrando o recorde de Cristiano Ronaldo gols no final de Portugal, quebram os corações da Irlanda nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022

Cristiano Ronaldo não será negado. Ele salvou um pênalti de Gavin Pasunu e então viu o que John Egan havia lhe dado República da Irlanda Lead qualificado. Mas a nova contratação do Manchester United deu a vitória a Portugal ao atacar duas vezes nos minutos finais e marcar o melhor gol da história do futebol internacional masculino.

Como todas as partidas que Ronaldo joga hoje em dia, o jogador de 36 anos almeja não apenas uma vitória, mas outra conquista – aqui ele espera marcar o melhor gol em sua 180ª partida pelo seu país na história do futebol internacional masculino. Ele marcou 109 gols até o momento, é respeitável ao lado do iraniano Ali Dai e está com 101 pontos no total compilado pelo primeiro XI da Irlanda antes deste jogo.

Ele teve a oportunidade perfeita para atingir o objetivo que ele queria Portugal Bezuno sofreu um pênalti aos 10 minutos, quando Jeff Hendrik foi excluído por falta sobre Bruno Fernandez. Após uma revisão de cinco minutos no VAR, Ronaldo fez história, mas o Dubliner de 19 anos, que joga pelo Portsmouth por empréstimo do Manchester City, mergulhou para a direita para empurrar o poderoso pênalti de Ronaldo. Esta é uma forma significativa de o guarda-redes reparar o seu erro e justificar Kenny.

Kenny precisava de uma pausa. Com uma vitória em um amistoso contra Andorra nos 13 jogos anteriores no cargo, ele criticou o treinador, apesar do reconhecimento generalizado de que sua equipe sofria de má sorte.

Kenny prometeu jogar o mais zeloso possível no Alcarve e a sua equipa o apoiou. Embora os anfitriões tivessem a posse de bola, a Irlanda defendeu sabiamente – e não muito profundamente – e mostrou a companhia mais elegante possível.

Diego Jotta deveria ter defrontado o poste à queima-roupa, mesmo que tivesse colocado Portugal na frente meia hora antes. Mas tirando essa oportunidade, a otimista Irlanda parecia ter uma equipe muito interessada perto do intervalo. Havia evidências claras de melhora desde o último teste de qualificação da embaraçosa derrota em casa de Marx para o Luxemburgo.

Pouco antes do intervalo, Ederson teve que deixar seu objetivo para se salvar do encrenqueiro Aaron Connolly. Como resultado, Akon pulou na frente de Ronaldo em um posto próximo para atender a entrega de Jamie McGrath – fazendo sua primeira estreia sênior por seu país – e mandou uma olhada na web.

Isso gerou retaliação de Portugal, mas Jota expandiu-se quando teve uma oportunidade de chute na entrada da área no momento em que foi interrompido no primeiro tempo.

Os anfitriões decidiram que o segundo erro era como corrigir um erro, mas a Irlanda justificou consistentemente a sua vantagem. Andrew Omopamidel, de 19 anos, lesionado, não conseguiu abrir caminho na defesa visitante após substituir a lesionada Tara Ozia. Fernandez tentou rematar a uma distância de 20 metros, mas a bola saiu ao lado. Fernandez foi logo substituído. Connolly, que continuou a ser perigoso no intervalo, quase aumentou a vantagem da Irlanda pouco antes do intervalo, mas um cruzamento da esquerda foi desviado para longe do poste depois de um único ter caído para ele.

O livre de Ronaldo foi desviado por Green aos 87 minutos, mas quando a Irlanda começou a sentir a vitória, Ronaldo subiu para a vitória, cabeceando para a rede a 10 metros de distância. Então, no sexto minuto do tempo de parada, ele fez isso de novo.