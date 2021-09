Quase 30% das 138 mil espécies avaliadas estão em extinção, alerta o grupo

A União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) relatou durante sua atualização anual da Lista Vermelha no sábado em Marselha, França, que apesar da melhoria global em nível de espécie, o número de espécies altamente ameaçadas de extinção continua a crescer.

A FAO disse que muitos estoques regionais de atum continuam severamente esgotados. Por exemplo, o atum albacora ainda é pescado em excesso no Oceano Índico.

A atualização também incluiu uma reavaliação das espécies de tubarões e arraias do mundo, mostrando que 37% dessas espécies estão ameaçadas de extinção. A União Internacional para a Conservação da Natureza relata que todas as espécies ameaçadas de tubarões e arraias são sobrepesca, com 31% afetadas pela perda e degradação do habitat e 10% também afetadas pelas mudanças climáticas.

“Notamos semelhanças impressionantes entre as estatísticas de tubarões e arraias e estimativas recentes de plantas: cerca de 2 em cada 5 estão ameaçados de extinção, e a perda e degradação do habitat são ameaças mais imediatas do que as mudanças climáticas”, disse o cientista conservacionista Dr. No Royal Botanic Gardens, Kew.

Além disso, o dragão de Komodo, o maior lagarto do mundo, agora é considerado em perigo devido à perda maciça de habitat devido às atividades humanas em andamento e às mudanças climáticas, de acordo com a IUCN. “A ideia de que esses animais pré-históricos estão um passo mais perto da extinção devido em parte às mudanças climáticas é aterrorizante – e outra ilustração apela para colocar a natureza no centro de todas as tomadas de decisão às vésperas de COP26 em Glasgow ”, disse o Dr. Andrew Terry, diretor de conservação da Sociedade Zoológica de Londres. A COP26, conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, será realizada em novembro. Alok Sharma, presidente da COP26, Ele disse anteriormente que quer negociações climáticas este ano Chegar a um acordo sobre uma série de metas importantes, incluindo a definição de uma data final para o uso do carvão, um compromisso de fazer com que todas as vendas de carros novos não produzam emissões nos próximos 14 a 19 anos, parando o desmatamento até o final da década e fazendo maiores reduções nas emissões de metano. Há motivos de esperança para as espécies em risco: das sete espécies de atum mais pescadas comercialmente que foram reavaliadas, quatro mostram sinais de que estão começando a se recuperar depois que os países impuseram cotas de pesca mais sustentáveis ​​e combateram com sucesso a pesca ilegal, disse a IUCN. Ela disse. As quatro espécies de atum incluem o atum rabilho do Atlântico, que passou de “em perigo crítico” para “menos preocupante”, o atum rabilho do sul, que passou de “em perigo crítico” para “em perigo crítico”, e os atuns albacora e albacora, ambos vão de “quase ameaçado” para “menos ansioso”. “Essas avaliações da Lista Vermelha são a prova de que a abordagem da pesca sustentável está funcionando, com enormes benefícios de longo prazo para a subsistência e a biodiversidade. Precisamos continuar a aplicar cotas de pesca sustentáveis ​​e reprimir a pesca ilegal,” Ela disse Bruce B. Collette, presidente do Grupo de Especialistas em Atum e Billfish da IUCN SSC. “As espécies de atum migram por milhares de quilômetros, portanto, coordenar seu manejo globalmente também é fundamental”, disse Collette. READ Seis países da UE alertam contra a abertura das portas aos requerentes de asilo afegãos

“Evangelista geral da cerveja. Desbravador do café ao longo da vida. Defensor certificado do twitter. Internetaholic. Praticante de viagens.”