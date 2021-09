Quando os olhos de um robô olham para os humanos, algo muda em nosso cérebro e comportamento

Quando você sabe que está sendo observado por alguém, é difícil fingir que essa pessoa não está ali. Pode ser difícil impedi-los de sair de casa e manter o foco, sentindo seu olhar pesando sobre você.

Estranhamente, não parecia realmente importar se eles estavam vivos ou não.

em um nova pesquisaOs cientistas realizaram um experimento em que as pessoas jogavam contra um robô.

Se o bot olhasse para jogadores humanos durante a sessão, isso acabaria afetando o comportamento e a estratégia de jogo dos participantes – uma mudança que poderia ser percebida nas medições de sua atividade neural registradas por eletroencefalografia (EEG) durante o experimento.

“Se um bot olhar para você durante o momento em que você precisa decidir sobre a próxima etapa, você terá mais dificuldade em tomar a decisão”, Ele diz A neurocientista cognitiva Agnieszka Wykowska do Instituto Italiano de Tecnologia.

“Seu cérebro também precisará usar processos laboriosos e caros para tentar ‘ignorar’ esse olhar de robô.”

No experimento, 40 participantes sentaram-se em frente ao iCub Android Android, competindo em jogo “frango” Em uma tela de computador horizontal, dois carros simulados correram de frente um para o outro.

Pouco antes do momento do impacto, o jogo para e os participantes são solicitados a olhar para o robô – que irá encontrar o seu olhar ou desviar o olhar. Durante este momento, os participantes tiveram que decidir se deixavam seu carro correr para frente ou desviar para o lado.

Os resultados do experimento mostraram que o retorno do olhar do robô não afetou as escolhas feitas pelos jogadores humanos, mas fez com que seu tempo de resposta aumentasse ligeiramente, com os participantes do jogo geralmente respondendo mais rápido quando o iCub evitou seus olhos.

Consistente com a nossa hipótese, as respostas intrapessoais atrasadas após o olhar fixo mútuo podem indicar que o olhar mútuo requer um maior esforço perceptivo, por exemplo, induzindo mais reflexão sobre as escolhas de iCub ou um maior grau de supressão do olhar (que pode ser uma distração) estímulo. Quem teve nada a ver com a tarefa. ” Explicação em seu papel.

Representação e participante do iCub. (IIT)

De acordo com os pesquisadores, essa mudança no comportamento do jogador corresponde a uma mudança na atividade neural chamada atividade alfa síncrona – o padrão de ondas cerebrais que Previamente conectado Com supressão de atenção.

Além disso, quando visto em toda a experiência, a maior exposição ao olhar evitado (já que o robô não olhou novamente) entre os participantes pareceu ajudar os jogadores a se retirarem da interação social com o iCub e se concentrarem em sua jogabilidade com o mínimo de distrações.

Como o iCub é um robô humanóide – vagamente projetado para imitar a aparência e a sensação das pessoas – não é totalmente surpreendente que o olhar de um robô possa acionar nossos processos habituais de atenção.

Os pesquisadores dizem que isso pode ter implicações para o design de robôs mais avançados e interativos no futuro.

“Os robôs estarão cada vez mais presentes em nosso dia a dia,” Wikoska diz.

“É por isso que é importante compreender não apenas os aspectos tecnológicos do design do robô, mas também o aspecto humano da interação homem-robô … como o cérebro humano processa os sinais comportamentais transmitidos pelos robôs.”

Os resultados são relatados em ciência robótica.