Quais ilhas do Caribe estão abertas apenas para viajantes de férias?

Adina Eigen fez seu primeiro voo para as Ilhas Virgens Britânicas em dezembro de 2020. Naquela época, ela estava lá Uma das taxas mais baixas da Covid do mundo Entre as ilhas reabertas. A mãe de 42 anos voltou de Sands Point, Nova York, duas vezes desde então, verificando as taxas de infecção – e estatísticas de vacinação – antes de suas viagens. “Os trabalhadores em Oilnet Bay foram totalmente vacinados”, disse ela sobre o resort de luxo onde sua família se hospedou. “A propriedade não é acessível por terra e é monitorada de perto pelo mar.” As Ilhas Virgens Britânicas fazem parte de um número crescente de destinos caribenhos que estão atraindo viajantes vacinados – embora se mostrem menos atraentes para pessoas não vacinadas.

Viajantes para as Ilhas Virgens Britânicas vacinação Parcialmente vacinado não vacinado Junho de 2021 78% 6% 16% Julho de 2021 88% 2% 10% Escritório Central de Estatística das Ilhas Virgens Britânicas

Junto com Barbados e Santa Lúcia, as Ilhas Virgens Britânicas só permitirão a entrada de viajantes não vacinados se eles ficarem em quarentena por uma semana. Os dados mostram que poucos estão dispostos a fazê-lo, especialmente quando há outras opções no Caribe que não exigem quarentena ou certificação de vacina. O relativo rigor ou leniência dos requisitos de entrada no Caribe está remodelando as tendências de viagens na região. Os viajantes não vacinados são atraídos para as ilhas que os deixam entrar, enquanto os vacinadores querem lugares que mantenham os não vacinados.

Pelo menos sete países e territórios caribenhos anunciaram políticas de vacinação obrigatória para viajantes adultos que chegam – Anguilla, Grenada, Saint Barts, Saint Kitts e Nevis, Trinidad e Tobago, Turks e Caicos, bem como as Ilhas Cayman. As Ilhas Cayman planejam aceitar viajantes vacinados de 9 de setembro a 13 de outubro, durante a terceira fase de sua reabertura organizada. Depois disso, a área pode permitir que viajantes não vacinados entrem Se eles colocarem em quarentena por 14 dias.

A segurança é citada como a principal razão por trás desse requisito, mas essas políticas também podem ser benéficas para os negócios. Eric Bamberger, vice-presidente sênior de hospitalidade da Zeta Global, disse que a empresa de tecnologia de marketing Zeta Global analisou o tráfego para muitos dos principais locais turísticos das ilhas depois de anunciar apenas as políticas de vacinação. Após os anúncios, o interesse em viagens aumentou para todos eles: Granada – aumento de 25%

São Cristóvão e Neves – aumento de 26%

Ilhas Cayman – aumento de 44%

Anguila – aumento de 59% Bamberger disse que os dados mostram duas tendências emergentes no Caribe. “As pessoas estão mais interessadas em viajar para as ilhas onde existem protocolos de vacinação”, disse ele. “E seu interesse por outras ilhas sem protocolos de vacinação está diminuindo.” Dados da empresa de marketing de viagens Adara indicam entusiasmo apenas por políticas de entrada polinizadas. As pesquisas e reservas dispararam quando Trinidad e Tobago anunciou que só abriria suas portas para viajantes imunes – e novamente quando a política fosse implementada.

Matt Berna, diretor administrativo da empresa para a América do Norte, disse que a empresa de viagens de aventura Intrepid Travel está percebendo uma preferência por destinos com mais restrições. “Descobrimos que nossos clientes estão mais interessados ​​em viajar para destinos caribenhos com políticas cada vez mais rígidas e restrições de viagens relacionadas à Covid-19”, disse ele. Por exemplo, entre as viagens mais populares reservadas pelos norte-americanos, “nenhuma de nossas viagens no México está entre as 20 primeiras”, disse ele. O México tem os protocolos Covid frouxos, mas a Intrepid Travel não. A partir de 1 de setembro Todos os viajantes e líderes turísticos devem ser vacinados com a empresaBerna disse. Eggen disse à CNBC que havia considerado ir ao México em algum momento, mas achou “assustador” visitar um país com poucas restrições. “Fui vacinada e gostaria de ir para uma ilha que só permite a entrada de pessoas vacinadas”, disse ela, opinião repetida por vários viajantes que conversaram com a CNBC.

As autoridades caribenhas expressam uma resposta positiva a essas políticas. “Nossos números de chegadas têm sido consistentes e as taxas de ocupação continuam melhorando”, disse Petra Roach, CEO da Grenada Tourism. Robinson, o secretário de saúde e serviços humanos das ilhas, disse que as Ilhas Turcas e Caicos se prepararam para reações mistas quando anunciaram sua política no início deste mês. No entanto, ele disse: “Recebemos uma resposta geral muito encorajadora de visitantes novos e existentes.” “Esperamos que tenha um impacto positivo de longo prazo nas reservas.”

Ao contrário das ilhas com políticas relativamente rígidas, lugares como a República Dominicana, Jamaica, Bahamas e as Ilhas Virgens dos EUA têm políticas de entrada baseadas em testes em vez de vacinas. Dados de Adara indicam que o interesse em viagens foi maior na República Dominicana antes que outras ilhas caribenhas implementassem mandatos de vacinação no início deste verão. A maioria dos viajantes para a República Dominicana Você não precisa enviar um teste negativoNo entanto, alguns estão sujeitos aos testes de respiração da Covid-19 na chegada.

Com o aumento das taxas de vacinação entre os maiores mercados da ilha – principalmente os Estados Unidos e o Canadá – o interesse em viagens diminuiu. As taxas de infecção de Covid na República Dominicana caíram de junho a agosto, mas o interesse e a pesquisa não se recuperaram de acordo. As visitas aos principais locais turísticos da Jamaica e das Bahamas aumentaram em junho e julho, mas os visitantes passaram menos tempo pesquisando e clicando em menos páginas, disse Bamberger, da Zeta Global.

As pessoas vacinadas gostam de passar as férias em locais com requisitos mais rigorosos, por isso não se misturam com pessoas não vacinadas.

“Essas tendências mostram que … os viajantes ainda hesitam em viajar para áreas sem políticas de vacinação”, disse ele. O mesmo sentimento pode ser aplicado ao desejo de voar dos viajantes. Um estudo publicado este mês pelo site financeiro FinanceBuzz observa que Mais pessoas (48%) provavelmente voarão se as companhias aéreas exigirem vacinas, do montante não favorável a tal política (27%).