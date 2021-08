Psychonauts 2 Loboto’s Labyrinth Collectible Guide: Tudo para encontrar no nível 1

Como o original, Psychonauts 2 está repleto de colecionáveis ​​escondidos em seus muitos lugares – tanto no mundo real quanto nas mentes de seus personagens. Revelar todos eles ajuda você a subir de nível seu Raz mais rapidamente, ganhar novos poderes e aprender mais sobre cada uma das pessoas que você explorará. Mas encontrar tudo o que está escondido nas profundezas da alma pode ser difícil.

Nós vasculhamos cada lóbulo e pino de Psychonauts 2 para descobrir tudo o que está escondido dentro do jogo, com o objetivo de tornar tudo mais fácil de descobrir. O guia abaixo irá guiá-lo através do primeiro nível do jogo, Labirinto de Loboto, para ajudá-lo a descobrir tudo o que está escondido na mente do Dr. Loboto.

Colecionáveis ​​do labirinto de Loboto

pepitas de sabedoria: 2

armários de memória: 2

bagagem emocional: Caixa para chapéus, caixa para vapor, mala para fatos, carteira

fabricação: 80

Muito do Labirinto de Loboto é um tutorial para o resto de Psychonauts 2, onde sua força vai sendo liberada lentamente ao longo do nível. Esses poderes geralmente permitem que você acesse itens colecionáveis ​​próximos, então esteja ciente de que pode precisar voltar um pouco para conseguir tudo o que precisa. Nós marcamos cada colecionável conforme ele aparece no decorrer do nível, mas alguns exigirão que você retorne ao palco mais tarde.

cofre da memória: Encontre o primeiro grupo à esquerda da primeira imagem de Lubuto que você encontrar, assim como você entra no escritório central depois de segui-lo.

Saco de viagem de bagagem emocional: Nesta mesma sala você pode localizar a mochila azul em uma pequena mesa à direita da porta do dentista onde o treinador está parado. No entanto, você precisará de um cartão para abrir a sacola – encontre um arquivo bolsa de viagem tag Perto das carteiras à direita em frente à porta do dentista.

Etiqueta de bagagem emocional da caixa de chapéu: Você entrará na sala de reuniões, que possui uma mesa longa e sinuosa no meio. o Sinal de caixa de chapéu ao lado dele. Você encontrará a caixa de chapéu mais tarde no nível.

Saco de bagagem emocional: Você não pode entrar nesta sala na primeira vez que entrar na sala de conferências, mas provavelmente ouvirá. Ele está escondido atrás do pôster na parede esquerda. Você precisa da pirocinese para queimar o adesivo, mas você só vai conseguir mais tarde no nível. o cartão de bolsa Também existe mais tarde, então você precisará reiniciar o nível para desbloquear este.

Etiqueta de bagagem emocional do navio: Em frente está a área do espaço dentário, onde terá que saltar entre os espelhos dentais que funcionam como plataformas. o placa de porta-malas de vapor Na plataforma mais distante que você não consegue alcançar, passe a pia de onde você sai da área. Você precisará do poder do PSI de Conexão Mental para obtê-lo, o que significa que você terá que voltar a esse nível novamente mais tarde.

bloco de sabedoria: Além disso, você entrará em uma sala temática em uma lixeira. Encontre um zíper dental que esconda o bloco de sabedoria – use telecinesia para abrir o zíper.

Caixa de chapéu para bagagem emocional: Continue a avançar até que você queime um pôster na parede para revelar um caminho a seguir. Continue passando por poças d’água (espero que seja água) até que você esteja quase nas últimas poças. Copie a imagem de Loboto na parede esquerda antes da última lagoa para revelar a caixa de chapéu atrás dela.

Saco de bagagem emocional: Continue movendo-se até chegar a um desfiladeiro com outro canal, este canal está cheio de dentes que afundam quando você pula de um para o outro. No final do corredor encontra-se uma sala com estantes de livros nas laterais e no centro um grande retrato do Dr. Lubuto. Não queime ainda – primeiro, encontre um arquivo Bolsa de dinheiro Prateleira superior à esquerda. Você ainda não conseguirá abri-lo, como um arquivo etiqueta da carteira É mais no nível, o que exige que você volte uma segunda vez para esse nível. Grave a imagem para continuar.

cofre da memória: Isso requer um novo poder que você não obterá pela primeira vez por meio de: conexão mental. Procure o Cofre da Memória na área do asilo, depois de subir a escada em espiral até a torre.

Barco a vapor de bagagem emocional: A mesma plataforma que possui o Cofre de Memória na seção Asilo do nível também possui um arquivo navio a vapor. Você precisará da Conexão Mental para obter acesso a ambos, então não se preocupe com isso na primeira vez.