Protestos de Covid: Austrália sofre o pior dia de pandemia em meio a surto de delta variável

New South Wales (NSW) – lar da cidade mais populosa de Sydney – e Victoria relataram um total de 886 infecções no sábado, em meio a um surto violento da variante delta.

Centenas de manifestantes sem máscara foram vistos marchando pelo distrito comercial central de Melbourne antes de confrontar a polícia horas depois de anunciar o fechamento repentino de todo o estado de Victoria.

A polícia disse em um comunicado que seis policiais foram levados ao hospital durante os protestos, sofrendo um nariz quebrado, um polegar quebrado e uma concussão.

A polícia usou bolas de pimenta e spray de pimenta contra parte da multidão, que é estimada em mais de 4.000 pessoas. A Polícia de Victoria disse que centenas de multas foram impostas por violar as leis de saúde e 218 pessoas foram presas – incluindo três por agressão a policiais.

A polícia de New South Wales disse que um policial foi tratado nos protestos em Sydney por ferimentos na cabeça e no pescoço, e 47 pessoas foram presas.

Delta ‘Austrália nunca viu antes’

No sábado, New South Wales anunciou um recorde de 825 casos transmitidos localmente e três mortes relacionadas ao coronavírus.

falando em Conferência de imprensa A Premier Gladys Berejiklian de Nova Gales do Sul disse: “Uma raça Delta nunca foi vista na Austrália antes.”

“Mesmo em bloqueios rígidos e severos, o vírus está se espalhando – e isso é um fato”, acrescentou ela. Portanto, o que temos que fazer é proteger a nós e aos nossos entes queridos, ficando em casa e também através da vacinação.

NSW estava lutando com um Ruptura de variável delta de espalhamento rápido Por dois meses, com a Grande Sydney sob bloqueio desde o final de junho. O bloqueio de sexta-feira foi estendido até o final de setembro, com toque de recolher noturno entre 21h e 5h em partes da cidade a partir de segunda-feira.

E na vizinha Victoria, 61 casos foram registrados no sábado, levando as autoridades a estender as medidas de bloqueio da capital Melbourne a todo o estado. Os residentes só podem sair de casa para atividades essenciais, como comprar alimentos ou remédios, providenciar cuidados, vacinar e praticar exercícios.

As tensões estão altas, com protestos anti-lockdown ocorrendo no sábado em Sydney e Melbourne, bem como em Brisbane, a capital de Queensland – apesar do afrouxamento das restrições em partes daquele estado na sexta-feira.

Em Sydney, manifestantes compareceram ao centro da cidade apesar dos avisos da polícia, que montou postos de controle para evitar que as pessoas se reunissem. Em Melbourne, centenas de manifestantes protestaram pela cidade antes de confrontar as autoridades. E em Brisbane, milhares se reuniram nos jardins botânicos da cidade, embora Queensland não tenha relatado nenhum novo caso local no sábado.

“Uma mudança de posição”

Os protestos destacam o desafio que as autoridades australianas enfrentam para manter medidas de contenção rígidas.

Por mais de um ano, a Austrália foi considerada uma história de sucesso na contenção de Covid-19. Ele fechou suas fronteiras para quase todos os estrangeiros, impôs uma quarentena estrita nas chegadas e introduziu sistemas de teste e rastreamento estritos para detectar qualquer caso que ultrapassasse suas defesas.

Mas sua estratégia livre de Covid está sendo desafiada pela variante delta, que é considerada tão transmissível quanto a varicela.

Nas últimas semanas, as autoridades australianas indicaram que estão deixando de tentar erradicar completamente o coronavírus.

Berejiklian, primeiro-ministro de New South Wales, Ele disse em uma coletiva de imprensa na quinta-feira Que as pessoas aprendam a conviver com a Delta. “Em New South Wales, estamos aprendendo muito mais cedo do que em outros estados”, disse ela.

No sábado, Berejiklian disse que notou uma “mudança de atitude sobre o que Delta significa” em suas conversas com líderes de outros países.

“Não importa o quanto trabalhemos e não importa se 99% das pessoas estão fazendo a coisa certa, há um componente delta que ninguém pode controlar”, disse ela.

“Aceitamos que a Delta está aqui e que chegar a zero em todo o país – especialmente quando nos abrirmos e vivermos livremente – será uma tarefa impossível.”

Em vez de reduzir os casos a zero, Berejiklian disse que o trabalho do governo é manter as pessoas fora do hospital até que as taxas de vacinação aumentem.

“A melhor maneira de ansiar pela liberdade é garantir que seremos vacinados”, disse ela.

Berejiklian prevê que 70% da população de NSW com mais de 16 anos estará totalmente vacinada até o final de outubro, e 80% até meados de novembro, se as taxas de vacinação atuais continuarem.