Os protestos franceses contra o cartão de vacina de saúde do país continuaram pelo sexto fim de semana consecutivo no sábado, com dezenas de milhares de pessoas marchando em Paris e outras cidades para protestar contra os novos requisitos de vacina aplicados em muitas atividades públicas.

Relatado pela Reuters Que havia um total de cerca de 175.000 pessoas reunidas em toda a França no sábado. Fotos e vídeos veiculados nas redes sociais exibiam manifestações, em sua maioria sem máscara, e traziam banners com frases como “Liberté”, “Libérons la France” ou “Liberate France”.

Cerca de 200 protestos diferentes foram realizados em todo o país no sábado, embora o número total de manifestantes tenha diminuído fim-de-semana passadoQuando as autoridades registraram quase 215.000 manifestantes.

Mas a Reuters indicou que os números podem aumentar na próxima semana, à medida que mais residentes retornem das viagens de verão.

Manifestantes chamados no sábado Presidente da França Emmanuel Macron para abolir as vias de vacinação, enquanto os manifestantes em Paris gritavam: "Macron! Não queremos sua licença!" para mim Agence France-Presse (AFP).

Os protestos atraíram pessoas de todo o espectro político na França, com a Reuters relatando que a maior manifestação em Paris foi liderada pelo político de extrema direita Florian Philippot. Outra manifestação foi liderada por manifestantes de esquerda ligados ao movimento “Yellow Vests” (Gillets Jones).

As autorizações de saúde COVID-19 da França, que entraram em vigor oficialmente no início deste mês, incluem um código QR que as empresas e vários eventos podem escanear como documentos oficiais afirmando que uma pessoa recebeu uma vacina contra o coronavírus ou que recentemente teve um resultado negativo para COVID-19.

Os requisitos de autorização de saúde se aplicam em restaurantes, museus, instalações esportivas e outros locais públicos em todo o país.

Embora a maioria dos franceses apoiem licenças de saúde e aprox. 62% da população do país Totalmente vacinada, uma minoria que se opõe às exigências foi às ruas desde que a medida foi implementada.

O governo francês tem defendido o cartão de saúde como uma forma de impulsionar a vacinação em todo o país, especialmente porque pessoas não vacinadas constituem a grande maioria das hospitalizações recentes.

E a agência de notícias francesa destacou sábado que grupos judaicos e campanhas anti-racistas denunciaram alguns manifestantes que ergueram slogans e símbolos, incluindo estrelas amarelas, na tentativa de comparar o cartão de saúde com o tratamento dispensado ao povo judeu durante o regime nazista.

O jornal de esquerda Le Monde condenou as ações de alguns dos manifestantes, escrevendo em um editorial esta semana: “Embora o anti-semitismo na extrema direita seja antigo, parece encorajador no momento devido ao aumento do pensamento conspiratório.”