Proprietário do RTX 3090 encontra uma luva velha dentro de uma GPU de US $ 1.500

foto : u / antonyjeweet

Imagina isto. Acabei de pagar uma tonelada por um Nova GPU RTX 3090 Founders Edition. Você conecta a placa e liga tudo e … espere, por que minha GPU cara rodando a 230 graus ?

Usuário do Reddit antonyjeweet Eles se perguntaram Esta é a mesma pergunta. Dado que as GPUs não devem operar acima de 195 ° F Ancestral / 90NS Bem, nunca, eles descobrem que há algo errado com as partes internas.

Esse tipo de coisa é muito raro, mas acontece. Informar Igor. Laboratório adiantado este mês Como o usuário recebeu um AMD Radeon 6700 XT com todas as almofadas térmicas ainda instaladas. As almofadas térmicas são pequenos pedaços de plástico ou fita que devem ser removidos antes que as GPUs sejam enviadas aos usuários.

Depois de rolar os dados e desmontar sua GPU para substituir as almofadas térmicas, antonyjeweet descobriu uma surpresa indesejável: uma luva de dedo escondida dentro das almofadas térmicas:

foto : u / antonyjeweet

“Now I know why my memory temps easily hit 110c very very fast. Now they stay at 86c max after 1.5 [hours] do teste de resistência. O núcleo também diminuiu 10 ° C (de 75 para +/- 65 ° C após o teste de estresse) “, escreveram eles.

É interessante que a Nvidia inicialmente seguiu o procedimento. Eles se recusaram a honrar a garantia do cartão porque antonyjeweet desmontou a GPU, que é bastante normal. No entanto, depois de descobrir que alguém da série de montagens Founders Edition deixou a pequena surpresa de plástico para trás, eles concordam em ajudar antonyjeweet se quiserem.

“A Nvidia inicialmente me disse que eu perdi a garantia. Mas depois de ver isso, eles disseram que vamos te dar uma (eu recebi pelo correio). Sem troca ou qualquer coisa. Se funcionar, mantenha, se não, ligue para nós e nós vamos consertar ”, escreveu ele para um usuário residente na Holanda.

Se você está se perguntando como algo assim acontece, A verdadeira resposta Existe Escassez global de chips. Os clientes geralmente não se importam muito com como e por que, eles apenas obtêm novos consoles flash, CPUs, GPUs e tudo o mais o mais rápido possível. Essa pressão e demanda esmagadora freqüentemente resultam em condições incapacitantes para os trabalhadores no chão de fábrica. Uma fábrica no Vietnã que faz parte da cadeia de suprimentos da Samsung e da Apple emprega cerca de 150.000 trabalhadores Morando na fábrica em tempo integral, enquanto um grande fabricante de semicondutores taiwanês forçou alguns imigrantes a voltar para acomodação compartilhada, apesar A gravidade da onda COVID naquele país.

Pelo lado positivo, tudo correu bem neste caso. Mas é um lembrete a todos que a tecnologia de consumo de luxo nem sempre funciona conforme anunciado. Se você vai lançar milhares para traçado de raios em tempo real e todos os sinos e assobios em 4K, você também pode gastar mais algum tempo certificando-se de que funcione como deveria.