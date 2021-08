Processo de Michael Korn: Raiva e confusão dentro da ABC News depois que o ex-chefe do ‘Good Morning America’ é processado por suposta agressão sexual

Os funcionários estão zangados, confusos e exigindo respostas dentro da ABC News depois que um processo foi aberto na quarta-feira alegando que o ex-presidente do “Good Morning America” ​​Michael Korn abusou sexualmente de funcionários. As alegações, que Korn negou, abalaram todos os níveis da rede de notícias, várias fontes me dizem. Como uma fonte me disse: “Há muita raiva e confusão e as pessoas querem entender o que aconteceu …”

A notícia do processo se espalhou pelos telefones das pessoas por meio de um alerta instantâneo do Wall Street Journal na manhã de quarta-feira. Repórter Joe Flint colher Korn, que inexplicavelmente deixou a ABC News no início deste ano, estava enfrentando acusações de agressão sexual de dois de seus ex-colegas. A produtora de “GMA” que processou Corn e ABC, Kirsten Crawford, disse que foi agredida em 2015 durante uma viagem para cobrir o Oscar. Crawford também disse que Korn atacou a ex-produtora da ABC News Jill McClain em 2010 durante uma viagem e em 2011 durante uma viagem a Londres.

A equipe jurídica de Korn respondeu com e-mails mostrando Crawford e Korn se envolvendo em uma brincadeira amigável horas após a suposta agressão. Korn disse em um comunicado que os e-mails provam que suas alegações são “manifestamente falsas”. Ele disse que as mensagens dela “não eram palavras e ações de uma mulher que foi atacada horas antes”. Ele também disse que as alegações de McClain foram “igualmente fabricadas”. Ele disse que ela o convidou para seu casamento e “repetidamente disse a mim e a minha esposa que sentiu minha falta depois de deixar seu cargo na ABC”.

Por sua vez, a ABC divulgou apenas um comunicado conciso que dizia: “Estamos comprometidos em manter um ambiente de trabalho seguro e de suporte e temos um processo em vigor que analisa e trata minuciosamente as reclamações. A ABC News contesta as alegações feitas contra ela. Iremos abordar este assunto no tribunal. ” Um porta-voz da rede se recusou a dizer mais nada …

Dentro da ligação de Godwin às 15h00

Por volta das 15h00 horário do leste dos EUA, os funcionários da ABC News receberam um e-mail intrigante da vice-presidente sênior de coleta de notícias Wendy Fisher, informando que a chamada de abertura da tarde com o presidente Kim Goodwin fora adiada para as 15h10. A chamada é geralmente reservada para funcionários seniores da ABC News, então o e-mail – que foi enviado para uma grande lista do serviço – confundiu as pessoas, de acordo com fontes com as quais falei. Então, às 15h11 horário do leste dos EUA, quase 500 funcionários da ABC News receberam outro e-mail convidando-os a participar da chamada.

No topo da chamada, Goodwin – que assumiu no início deste ano – leu a declaração da ABC. Ela disse que veio para a ABC News para ajudar a mudar a cultura e está empenhada em fazer isso. Ela disse que queria estar presente para a equipe e que estava tratando do assunto em uma tarde de quarta-feira, porque não queria esperar até as 9h do dia seguinte. Certa vez, ela disse: “Estou aqui”. “Você sabe como entrar em contato comigo. Ligue para mim. Se precisar de alguma coisa, mesmo se precisar de alguém para ouvir.”

Godwin então respondeu às perguntas de uma equipe frustrada. Goodwin foi questionado por que o comunicado divulgado pela ABC News disse que a rede “questionou” as acusações. Ela respondeu que não acreditava que fosse uma declaração abrangente e que a empresa tinha certos sentimentos sobre certas alegações. Goodwin foi questionado por que todos sabiam sobre as alegações do Wall Street Journal, ao invés da administração. Sua resposta: Porque as alegações vieram em um processo.

Perguntas dos membros da ABC nunca faltaram. Resumindo: foi uma ligação cheia de emoção crua. Disseram-me que alguém gritou. outra pessoa chorou. Como uma fonte me disse: “Foi definitivamente uma ligação tensa …”

O GMA vai lidar com as acusações?

De acordo com fontes presentes, Goodwin foi questionado se o GMA iria retomar a história na quinta-feira, mas ele não deu uma resposta clara. Verifiquei com um representante da ABC News, mas não obtive resposta. A rede ainda não nomeou um novo grande EP de “GMA” para substituir o milho …

E quanto ao Nexstar?

Depois de deixar a ABC News, Korn se juntou ao novato “NewsNation” da Nexstar como chefe de notícias. Grid não comenta as acusações contra ele. Um porta-voz da empresa me disse: “Não temos comentários sobre nada que possa ou não acontecer antes do trabalho do Sr. Korn na Nexstar …”