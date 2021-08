Primeiras fotos e vídeos de Double Venus Flyby

Duas espaçonaves fizeram voos históricos para Vênus na semana passada, ambas enviando de volta visões do tipo ficção científica do misterioso planeta coberto de nuvens.

As espaçonaves Solar Orbiter e BepiColombo usaram Vênus em gravidade com 33 horas de diferença uma da outra, capturando imagens e dados únicos durante seus encontros.

O Solar Orbiter, uma missão conjunta da Agência Espacial Européia e da NASA para estudar o Sol, passou por Vênus em 9 de agosto a uma distância de 7.995 quilômetros (4.967 milhas). Em seguida, o BepiColombo, um projeto colaborativo entre a ESA e a JAXA, decolou para Mercúrio, a apenas 552 km (343 milhas) da superfície do planeta em 10 de agosto.

A imagem acima foi tirada quando BepiColumbo estava a 1.573 km de Vênus.

Aqui está um vídeo da demonstração do Solar Orbiter, de um fotógrafo SoloHI:

A câmera avistou o lado noturno de Vênus nos dias anteriores à abordagem mais próxima. SoloHI será usado para tirar fotos do vento solar – o fluxo de partículas carregadas constantemente ejetadas do sol – capturando a luz que os elétrons espalham com o vento. Nos dias anteriores ao sobrevôo de Vênus, o telescópio capturou imagens do brilho intenso do planeta. A filmagem mostra Vênus movendo-se no campo de visão à esquerda, enquanto o Sol está longe da câmera no canto superior direito. Cientistas da Agência Espacial Européia explicaram que o lado noturno do planeta, a parte escondida do sol, aparece como um semicírculo escuro cercado por um crescente de luz brilhante.

Um gif animado do vôo de BepiColombo, com uma série de 89 imagens tiradas por câmeras de segurança. Crédito: ESA

Ambos os aviões ajudaram a espaçonave a chegar ao próximo destino. BepiColombo está programado para chegar ao planeta mais interno do sistema solar em outubro de 2025. A espaçonave precisa de um sobrevôo da Terra e de Vênus e, em seguida, vários voos no próprio Mercúrio, junto com o sistema de propulsão elétrica solar da espaçonave, para ajudar a guiá-la para a órbita de Mercúrio contra o colossal. puxar a gravidade do sol.

O BepiColombo consiste, na verdade, em duas órbitas conectadas: o Orbital Planetário de Mercúrio e o Orbitador Magnetosférico de Mercúrio. A sonda planetária irá mapear o planeta em grande detalhe, e a sonda planetária irá, é claro, estudar sua magnetosfera.

Este vídeo do sobrevoo de BepiColombo Venus inclui sonicação de dados registrados pelo Acelerômetro de Primavera italiano (ISA) a bordo da espaçonave Mercury Planetary Orbiter. Os dados do acelerômetro foram convertidos em uma frequência para ser audível ao ouvido humano. O som resultante é muito interessante, pois o som reflete diferenças nas acelerações da espaçonave devido ao efeito da gravidade do planeta na estrutura da espaçonave, bem como efeitos de mudanças rápidas na temperatura e uma mudança na velocidade da roda de reação conforme eles trabalhe duro para compensar esses efeitos. O som foi combinado com o tempo das tomadas vistas neste filme, nos momentos que seguiram a abordagem mais próxima.

Captura de tela do vídeo flyby do Solar Orbiter. Crédito: ESA.

O Solar Orbiter realizará um vôo próximo à Terra em 27 de novembro deste ano, 460 quilômetros (285 milhas) antes que os outros estilingues de Vênus inclinem sua inclinação, ajudando a espaçonave a obter a posição correta para obter as primeiras vistas da nave. Os pólos do sol, uma parte importante da missão para nos ajudar a entender o ciclo de atividade do sol de 11 anos. A missão inicial também começa em novembro. Ele vai tirar as imagens mais próximas de sempre do Sol, uma vez que se aproxima de 42 milhões de km, e medir a composição do vento solar.

Você pode ler mais detalhes sobre os dois voos no site da ESA.

Site da missão BepiColombo.

Site da Missão Solar Orbiter.