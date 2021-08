Preços do petróleo caem em meio a preocupações com eclosão da variável delta da China

Os preços do petróleo e de outras commodities industriais importantes caíram na segunda-feira, depois que as ações do governo chinês para conter a propagação do delta variável alimentaram as preocupações dos investidores sobre a demanda global de energia.

O petróleo Brent, referência global, caiu 4%, para US $ 67,87 o barril, e os futuros do petróleo West Texas Intermediate – principal referência nos Estados Unidos – caíram 4,3%, para US $ 65,38 o barril. Com esses preços, ambas as métricas são definidas para o menor fechamento em cerca de dois meses e meio.

A disseminação de casos Covid-19 do tipo Delta gerou alarme na China e em outros países do Leste Asiático. Autoridades de saúde de Pequim disseram na semana passada que a cidade o faria Cancelamento de todas as exposições e grandes eventos para o restante de agosto.

A China é o maior importador de petróleo do mundo, disse Norbert Rucker, chefe de economia da Norbert Rucker, e “embora alguns países pareçam estar aprendendo a viver com o coronavírus, eles estão adotando uma política de tolerância zero” com regras de viagem mais rígidas. Quarentena procedimentos. Banco privado suíço Julius Baer.

Dados alfandegários mostraram que a China importou menos petróleo bruto por dia em julho do que em junho, o que também afetou os preços, de acordo com analistas do banco holandês ING Bank. Dados econômicos fracos de Pequim também levaram o Goldman Sachs a cortar sua previsão de crescimento econômico chinês de 2021 de 8,6% para 8,3%, enquanto o Morgan Stanley reduziu sua previsão de 8,7% para 8,2%.