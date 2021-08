Preço do Google Pixel 5a 5G, recompensas da operadora e vazamento de vídeo promocional

Hoje pode ser o dia Google fará um anúncio do Pixel 5a, se a equipe de Mountain View confirmou o vazamento de ontem com um comunicado à imprensa ainda hoje.

Preço e demanda do Google Pixel 5a

Inscreva-se e economize $ 233 em 2 anos. Obtenha um Pixel 5a (5G), proteção de dispositivo e atualização do telefone após 2 anos por apenas US $ 15 por mês. “ A Lista do Google Fi vaza prematuramente os incentivos que sua operadora terá em seu dispositivo píxeis 5a comprar. As recompensas afirmam:

Estrutura de preços do Pixel 5a no Google Fi

começo de Smartphone Pixel 4a revelado no ano passado O Google pode simplesmente emitir um comunicado à imprensa e uma postagem no blog antes do almoço PT, encerrar o dia e anunciar imediatamente o Especificações, preços e disponibilidade do Pixel 5a para todos verem.

De acordo com a programação premium de dois anos do Google Fi, o pagamento mensal é de US $ 15 a US $ 360 de sua parte. O seguro de proteção de dispositivos do Google é de US $ 6 por mês, o que adiciona US $ 144 à economia relatada de US $ 233, sendo os US $ 89 restantes a economia sobre o preço do próprio telefone.

Adicionar esses valores aos seus pagamentos mensais totais de $ 360 ao longo de dois anos resultará em $ 449, ou exatamente o que há rumores. Preço do Pixel 5a . Aí está, dificilmente haverá um telefone nos EUA que possa ser classificado como o próximo rei do orçamento do Google em termos de proezas fotográficas a esse preço.

Tela FHD + de 6,4 polegadas

Snapdragon 765G

6 GB de RAM

Bateria de 4.680 mAh READ Simulador de cortador de grama - Avaliações do Steam misturadas com recursos ausentes

Enquanto espera o Google acordar e anunciar o Pixel 5a de Mountain View, assista ao seu primeiro teaser, direto do SoftBank do Japão, que meio que enfatiza o acabamento emborrachado do corpo.