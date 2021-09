Portugal torna-se o primeiro país da UE a adotar nova proibição de viagens para israelenses super-encerados

Portugal se tornou o primeiro país a adotar uma proibição de viajar para israelenses – há muito aclamado como o país mais vacinado do mundo.

Seguindo a recomendação da UE no início desta semana, Israel não é mais “epidemiologicamente seguro”, apesar de seu lançamento de vacina estelar.

O país está fornecendo vacinas de terceiro governo para cidadãos com mais de 30 anos de idade.

Seu “erro”, agora admitem os cientistas, é evitar restrições com base no fato de que as vacinas fornecem proteção total.

Os números começaram a aumentar, com dados mostrando que 60% dos pacientes que entram no hospital com complicações graves em poucas semanas estão totalmente vacinados – embora a maioria tenha mais de 60 anos ou com condições básicas de saúde, acrescentam os relatórios.

Mas a visão da UE sobre a situação não se limita a Israel. Ele lista quatro outros países que são considerados igualmente ‘inseguros’ – um dos quais são os Estados Unidos.

Portugal, no entanto, não restringiu as viagens dos Estados Unidos – na verdade, desde que a UE esclareceu suas preocupações -, expandiu as viagens com os Estados Unidos. (Clique aqui) De acordo com a CNN esta semana, o país tem uma população geral vacinada menor do que Israel (e Portugal):O vírus ainda é prevalente, com mais casos, hospitais e mortes do que nunca … ”

Para reconsiderar, os cinco países citados esta semana pela UE como “não epidemiologicamente seguros” são Israel (agora proibido de viajar para Portugal, mesmo aqueles totalmente vacinados contra a infecção Covit-19), e os Estados Unidos (os viajantes de Portugal serão totalmente vacinados e emitidos certificados digitais do Govt, estendidos de “essenciais” a “não essenciais”), Kosovo, Montenegro e norte da Macedônia.

The Jerusalem Post diz: “Por enquanto, apenas israelenses com necessidades emergenciais e autorizações especiais podem entrar no país para estudantes, famílias e para fins médicos e humanitários ”- sem especificar quais são os requisitos de entrada.

‘Over the Rainbow’ é uma empresa de turismo que promove viagens entre Israel e Portugal – e você pode ver a desigualdade em jogar.

Itai Moore, chefe da entidade, disse: “É um absurdo que um dos países mais vacinados esteja agora sendo barrado em certas partes da Europa.”

É também “incompreensível” que cidadãos dos Estados Unidos e do Brasil, os outros dois países retirados da lista de segurança da UE, sejam bem-vindos quando não há israelenses em Portugal.

A imprensa israelense informa que Mor já escreveu uma carta aos ministros portuguesesEle apelou para que “assegurem que as medidas atualmente em vigor em Portugal sejam retificadas o mais rápido possível para que inúmeros israelenses que desejam viajar para o país possam fazê-lo o mais rápido possível.”

(* O Brasil não foi retirado recentemente da lista da UE. É considerado epidemiologicamente inseguro desde março passado).

natasha.donn@algarveresident.com