Portugal relaxa as restrições, pois a taxa de vacinação COVID-19 ultrapassa 70%

Pessoas aguardam no centro de vacinação Govit-19, Portugal retoma a vacinação com vacinas Astrogeneka após uma suspensão temporária, em meio ao surto da doença do vírus corona (Govit-19), Sixsell, Portugal, 22 de março de 2021. Reuters / Petro News // Foto de arquivo

LISBOA, 20 de agosto – Portugal decidiu aliviar as restrições a pessoas permitidas em restaurantes e espaços culturais duas semanas antes do planejado, já que a campanha de vacinação avançou mais rápido do que o esperado, disse um ministro do governo nesta sexta-feira.

A ministra Mariana Vieira da Silva disse que o número de pessoas que podem sentar-se juntas dentro de restaurantes ou cafés aumentou de seis para oito e de 10 para 15 por assento fora.

De 50% a 75% dos eventos culturais, casamentos e batizados acontecem. Espaços culturais, restaurantes e outros negócios ficam abertos até as 14h00

“A epidemia não acabou”, disse ele em entrevista coletiva. “Surpreendeu-nos com novas variações que não esperávamos. É nossa responsabilidade acompanhar a sua evolução e manter os comportamentos necessários para controlar a epidemia”.

Testes negativos ou certificados digitais são necessários para jantar em casa e ficar em hotéis nos finais de semana e feriados.

Portugal aumentou a campanha de vacinação no verão após um início lento e o aumento da variação do delta em junho preocupou as autoridades, cambaleando com uma alta epidemia no início de 2021.

Houve cerca de 3.000 casos por dia no planalto desde o final de julho. A taxa de reprodução “R” foi ligeiramente superior em agosto, mas foi inferior a 1, indicando um declínio na propagação da doença.

Portugal registou na sexta-feira 2.507 novos casos Covid-19 e 9 mortes, elevando o total para 1.014.632 – um em cada dez portugueses – e 17.622 mortes.

Até quinta-feira, 70% da população estava totalmente vacinada, segundo o Ministério da Saúde. A vacinação para crianças de 12-15 anos começa sábado, com o objetivo de dar imunização completa a adultos com idade no início do ano letivo.

Reportagem de Victoria Waltersey, Patricia Rua, Edição de Andre Khalif e Barbara Lewis

