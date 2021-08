Carberpower juntou-se ao grupo de elite de especialistas em energia marinha em Viena do Costello, no norte de Portugal, para discutir o ambicioso plano da região para se tornar um centro de renovação marítima.

A região de Aldo Minho posiciona-se para receber um continuum de grandes investimentos em energia marinha, utilizando “grande produtividade” ao largo da costa atlântica.

O município teria sido procurado para fornecer cerca de US $ 1 bilhão em investimentos para criar empregos em novos projetos marítimos renováveis, construção naval, metalurgia e várias cadeias de abastecimento.

Estão em curso planos para estabelecer um ‘Centro Internacional de Ensaios de Energia Marítima’ até 2026, financiado pelo Programa Português de Recuperação e Recessão (PRR). O centro servirá como um repositório de conhecimento não só para empresas de serviços, mas também para universidades, politécnicos e laboratórios de pesquisa.

A última conferência internacional sobre os desafios das energias renováveis ​​offshore e da descarbonização foi organizada pelo Presidente da Câmara de Viena do Costello, José Maria da Cunha Costa. O gerente da Carper em Portugal, Miguel Silva, juntou-se à aliança de Ocean Winds, ETP Renovis e Engi, a espanhola Agiona Energia, a alemã Beva RE, a atacadista francesa e a fabricante dinamarquesa de turbinas Vestas.

Para além dos benefícios ambientais naturais significativos, outros locais importantes ao longo da costa norte de Portugal incluem uma base de capacidade forte e firmemente estabelecida nas indústrias metalúrgica e naval.

A região está particularmente bem posicionada para projetos de energia eólica, das ondas e solar e, com o paradigma da energia em rápida mudança, mais foco está sendo colocado no papel futuro da energia renovável na produção de hidrogênio verde. Como referência a nível europeu para estudos relacionados com a biodiversidade e outras áreas de investigação, este espaço tem um enorme potencial para a comunidade científica.

Viana do Castelo já é um pólo bem estabelecido de inovações no setor marítimo. O crescente cluster de energia verde começou com o projeto de மில்லியன் 125 milhões Windflow Atlantic – o primeiro parque eólico flutuante da Europa no continente – o consórcio Windplus (EDP Renováveis, Engie, Repsol e Principle Power). A instalação da primeira turbina no site flutuante foi concluída em outubro de 2019 e começou em janeiro de 2020 para fornecer energia limpa por meio de um cabo de 20 km para a subestação de Wayanad du Costello.

No verão de 2020, após um acordo com os portos administrativos de Turo, Lexis e Vienna do Costello, a Carpower Ocean investiu outros $ 16 milhões para construir um centro de manufatura, P&D e serviços no porto para a produção de conversores de energia das ondas. ABDL). O local agora é a peça central do projeto da Rodovia 5, carro-chefe do Carrefour, que inclui sua primeira demonstração comercial.

Além disso, o projeto Atlantis, financiado pela UE, foi lançado na região, envolvendo um consórcio de universidades e centros de pesquisa europeus, em colaboração com organizações e institutos de engenharia, tecnologia e ciência da computação (Inest Tec), para desenvolver robótica subaquática para monitoramento e tratamento das indústrias marítimas.

O Country Manager da Corpower para Portugal, Miguel Silva, disse: “Temos trabalhado em estreita colaboração com as autoridades de Vienna du Costello desde que estabelecemos a área como nossa base operacional para o projeto HiWave-5. Também foi dado um interesse significativo à criação do hub, devido ao seu perfil de produção complementar para vento e sol, a energia das ondas terá um papel importante no futuro mix de energia verde.

