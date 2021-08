Quando vimos Portugal pela última vez internacionalmente, eles estavam fora do Euro 2020 nas últimas 16 rodadas Uma luta corpo a corpo com uma Bélgica bem equiparada.

Um dos favoritos para a partida foi que sua saída precoce foi considerada uma decepção devido ao talento.

Portanto, a Irlanda de Stephen Kenny pode esperar um revés na quarta-feira, com os Boys in Green visitando o Algarve para os três primeiros títulos de 2022, disputados naquele fim de semana em Dublin, contra o Azerbaijão e a Sérvia nas eliminatórias para a Copa do Mundo da FIFA.

Pode-se esperar que a Irlanda tente impedir uma seleção portuguesa que se prepara para compensar o decepcionante verão, mas será que ela evoluirá muito em relação à seleção que perdeu nas fases posteriores do Euro 2020?

Tom Gundert, autor de longa data do Portugoal.net residente em Lisboa e autor de vários livros sobre as fortunas do futebol do país, juntou-se à RTÉ Sport, dando a conhecer mais uma página na gestão do estilo conservador do vencedor do Euro 2016, Fernando Santos. .

“Portugal está um pouco mudado. Este não é o seu melhor momento dos últimos cinco anos”, explica Gundert.

“As pessoas estão muito decepcionadas com o seu desempenho no Euro porque Portugal tem tido muito sucesso recentemente e penso que todos em Portugal realmente pensaram que esta equipa era muito mais forte do que a equipa que venceu o Campeonato da Europa em 2016.”

No entanto, a desilusão do Euro 2020 não levou a qualquer alteração na posição do Santos, assinando com o treinador principal até 31 de julho de 2024, devido ao crédito de campo que tinha no banco, e aos rumores crescentes sobre o seu estilo de alguns quadrantes.

“Diria que a dívida está a começar a secar um pouco, porque parece que Portugal não consegue juntar esta incrível geração de jogadores numa unidade integrada que brilha nos melhores clubes do mundo”, disse Gundert.

“Mas (Santos) dificilmente será demitido. Acho que Portugal deveria ter sofrido uma catástrofe total (no Euro 2020).

“Mas não há dúvida sobre isso. Os apelos para substituí-lo estão ficando cada vez mais altos. Basicamente, porque ele era um treinador muito conservador, as pessoas não ficaram muito impressionadas com ele. Nós o vimos durante toda a sua vida no clube.”

Com os comentários mais recentes de Santos, Gundert diz que não se pode esperar que o verde sempre mutante Cristiano Ronaldo saia do programa de futebol português que opera na Irlanda. Retornou ao Manchester United.

O atacante é o artilheiro da Euro 2020 e mostra poucos sinais de declínio, embora haja um pouco de c-22 porque Portugal parece estar sempre mais fluido sem o atirador de 36 anos, que busca quebrar o tempo todo. Recorde internacional de gols contra a Irlanda.

Essa é uma pergunta muito interessante, Ronaldo. Nos próximos anos, penso que será muito interessante ver como é gerido por Portugal.

Na vitória por 4-1 da UEFA Nations League sobre a Croácia em setembro passado, Ronaldo falhou devido a uma pequena lesão e o Selego jogou com mais entusiasmo e movimento.

“Esta é uma questão que será colocada em Portugal”, disse Gundert em resposta a um debate sobre o estatuto da equipa de Ronaldo.

“Você aponta para o jogo da Croácia, e houve uma fase após a Copa do Mundo de 2018, quando ele se sentou no torneio por cerca de seis meses no início da primeira Liga das Nações, e novamente Portugal parecia estar jogando com muita fluidez.

“Mas, ele é o maior futebolista português de todos os tempos, foi o melhor marcador do Euro na época passada e o maior marcador de Itália, então pode dizer que ele está mesmo acabado?

“Esta é uma pergunta muito interessante, Ronaldo. Acho muito interessante ver como Portugal o gere e como ele gere, porque acho que sou muito honesto. Pode-se dizer que ele tem o direito de fazer as cenas e tal.

“Mas temos estas duas situações em que Portugal teria jogado um pouco mais fluido sem ele e Portugal tem tanto talento que não é como se o tivessem eliminado da equipa em seu lugar.”

Mas, para Gundert, não há dúvidas de que Ronaldo se qualificará contra a Irlanda e Portugal irá para o Qatar para o resto da fase de qualificação.

Do ponto de vista português da atual seleção irlandesa, Gundert afirma que o Santos não encarou Kenny de ânimo leve e que o técnico português apontou um desempenho encorajador. Derrota por 3-2 contra a Sérvia (Tirado em Belgrado, Portugal) Um tiro de advertência para o lado dele se eles não jogarem bem.

Acompanhe Portugal x Irlanda no RTort Sport Online e RT News Processor, assista ao vivo no RT2 e RT Player a partir das 19h e ouça a transmissão ao vivo no 2 FM Game.