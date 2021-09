Portugal e Suécia suspendem a proibição de entrada do governo a israelenses, incluindo os vacinados

Em meio ao aumento dos surtos do vírus corona no estado judeu, Portugal e a Suécia decidiram bloquear a entrada de cidadãos israelenses, e espera-se que a ação seja seguida por alguns outros países europeus.

Os israelenses estavam programados para voar para Portugal na quinta-feira, mas foram impedidos de fazer o check-in no aeroporto Ben Gurion. Um representante da embaixada sueca em Tel Aviv disse ao Times of Israel que a proibição sueca entraria em vigor na segunda-feira.

Embora as taxas de vacinação em Israel sejam uma das mais altas do mundo, Portugal e a Suécia têm o maior número de casos e não fazem exceções para israelenses vacinados ou recuperados de COVID-19. Ambos os países aceitam apenas certificados de vacinação da UE.

Os resultados vieram depois que a União Européia removeu Israel de sua lista de países considerados “epidemicamente seguros”.

A Itália decidiu banir os estados membros que não estão sujeitos às recomendações da UE e não vacinaram israelenses, mas dá as boas-vindas àqueles com certificados de vacinação israelenses. Viajar para a Espanha a partir de 6 de setembro exigirá 14 dias ou mais de certificação de vacinação. Romênia e República Tcheca também disseram que apenas israelenses vacinados terão permissão para entrar no país.

A Holanda anunciou na sexta-feira que, a partir de sábado, apenas israelenses vacinados teriam permissão para entrar no país e seriam isolados assim que chegassem. A partir de segunda-feira, os viajantes israelenses também deverão apresentar um resultado negativo do teste do vírus corona.

Um dos muitos passageiros israelenses foi impedido de embarcar em um voo para Portugal no Aeroporto Ben Gurion em 2 de setembro de 2021 (captura de tela do Canal 12)

Natav Davitovich, professor de epidemiologia da Universidade Ben Gurion, diz que outros governos estão atualmente tentando classificar Israel como um “caso estranho”.

“Temos taxas muito altas de infecções e vacinas”, disse Davidwich, explicando como os países diferem na avaliação do nível de risco representado pelos israelenses.

Em 21 de julho de 2021, em Modi, profissionais de saúde coletam amostras de israelenses em um campus drive-through para testar se eles estão infectados com o vírus corona. (Think Alone / Flash 90)

Em desespero, as proibições de entrada de Portugal e da Suécia ocorreram precisamente porque muitos israelenses planejam retomar as viagens ao exterior, após a flexibilização das regras isoladas para viajantes vacinados que retornam.

Na sexta-feira, novas regras de isolamento para viajantes que chegam entraram em vigor, agora definidas pelo Ministério da Saúde como sendo amplamente isentas de auto-isolamento de uma semana.

Esperava-se que abrandar as regras isoladas fosse um benefício para a viagem. Mas no caso de Portugal e Suécia e outros países da UE, as novas sanções aos israelenses terão o efeito oposto.

Over Rainbow, uma organização que promove a jornada israelense-portuguesa, escreveu uma carta na quinta-feira aos ministros em Lisboa apelando da decisão.

Uma placa fora da sala de emergência Govit-19 no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, em 2 de julho de 2021

O líder do arco-íris Idai More disse que é “incompreensível” que os Estados Unidos e o Brasil, dois países que foram retirados da lista segura da UE, sejam bem-vindos na ausência de israelenses em Portugal.

“É um absurdo que um dos países mais vacinados esteja agora sendo impedido de entrar em certas partes da Europa”, disse More ao Times of Israel, argumentando que isso era particularmente injusto porque o número de casos virais graves em Israel havia começado a cair.

More escreveu aos ministros portugueses: “Exortamos-vos a assegurar que as medidas actualmente em vigor em Portugal possam ser rectificadas o mais rapidamente possível para que inúmeros israelitas que pretendam deslocar-se ao país o possam fazer o mais rapidamente possível”.