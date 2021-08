“Portugal Air Summit” regressa ao aeródromo de Ponte de Sore

DPN / Lusa, Notícias, Negócios, Central · 17-08-2021 18:43:00 0 Comentários



A quinta edição do “Portugal Air Summit” decorrerá em Outubro, em Ponte de Sour (Portalegra), reunindo mais de 200 oradores e terá como tema principal “Voar para um Novo Começo”.

Considerada a “maior cimeira aeronáutica” da Península Ibérica, a iniciativa apoiada pelo município regressa ao aeródromo municipal de Ponte de Sor entre os dias 13 e 17 de outubro, após ter decorrido de forma híbrida em 2020 devido ao Convit deste ano. Propagação internacional.

“Este ano, ‘Portugal Air SammyVoltando à sua forma, não direi original, mas praticamente original, não é original porque não terá a mesma dimensão que alcançou em 2019 devido às coincidências atuais que ainda se praticam com a epidemia. , Mas está de volta ao aeródromo ”, disse Rogério Alves, vereador do concelho de Ponte de Sour, à agência Lusa. O evento, que já está sob o olhar do público este ano, manterá um formato híbrido, que será televisionado em série via ‘streaming’.

O autarca, responsável pela gestão do aeródromo, revelou que o tema principal do evento deste ano foi “voar para novos começos” porque a epidemia do Govt-19 atingiu a economia global, em especial a aviação e a aviação “com dificuldades directas”. Com uma forte componente digital, intercâmbio de debates e outras atividades na Internet O “Portugal Air Summit” volta a contar com espaço no aeródromo com espaços dedicados a diversos temas e exposições.

A iniciativa contará com o apoio de diversas aeronáuticas, incluindo a agência espacial portuguesa, que promove o concurso de lançamento de ‘foguetes’ – o “Desafio Europeu de Foguetes EuRoc”. “O evento reuniu estudantes de várias universidades europeias para o lançamento de‘ foguetes ’, este ano com 20 equipas, cerca de 400 estudantes de toda a Europa, pela primeira vez, incluindo uma equipa portuguesa do Instituto Superior Técnico”, disse.

‘Foguetes’ serão lançados na base militar de Santa Margarita, um movimento apoiado pelo Ministério da Defesa. “Mas toda a reunião deste evento terá lugar no‘ Portugal Air Summit ’,” afirmou o autarca. Rogério Alves revelou que na presença de “204 oradores confirmados até ao momento”, vão decorrer 47 conferências nos dois estúdios.

“Os temas em discussão vão girar em torno da recuperação da indústria, da epidemia que tem afetado gravemente a indústria, que é uma das mais vulneráveis ​​do mundo. O saldo vai estar aí. Vai”, disse.

No campo da aeronáutica, também será discutido o impacto do Covit-19, a construção de aeronaves que serão entregues a grandes companhias aéreas, bem como sua produção afetada pela epidemia.