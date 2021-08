Por trás do acordo da Disney com o WME – The Hollywood Reporter

Em 13 de agosto, um dia depois que o CEO da Disney, Bob Chuckle, recebeu críticas sobre uma ação judicial relacionada aos lucros de … Viúva Negra A atriz Scarlett Johansson diz aos investidores que os negócios com talentos estão “em grande parte” encerradosmuito bemO CEO contratou outra estrela da franquia para uma sequência.

As fontes dizem The Hollywood Reporter Que Emma Stone conseguiu um pagamento baixo de oito dígitos por uma sequência Cruella, lançado em 28 de maio nos cinemas e na Disney + via Premier Access por US $ 30.

Uma grande incógnita: não está claro qual será a estrutura de participação nos lucros para a sequência. A Disney não quis comentar. No entanto, em uma teleconferência de resultados da Endeavor em 16 de agosto, o presidente Mark Shapiro Referente à a Cruella 2 O negócio, acrescentando que para seus clientes da divisão WME como Stone, “Nós temos o front-end de nossos clientes em filmes e TV, como sempre conseguimos, [and] Cada vez mais, estamos obtendo o back-end … o modelo da Netflix. “

Enquanto os principais oficiais da Disney evitavam outro processo polêmico – Johansson Reivindicações sacrificar o estúdio Viúva Negra Bilheteria para aumentar as assinaturas da Disney + – A aquisição e os pagamentos anteriores serão uma luta constante com o talento.

De acordo com fontes, Stone recebeu uma taxa de adiantamento na faixa de US $ 8 milhões pela primeira vez Cruella, que representa o nível mais alto para uma atriz. O estúdio se destacou com o filme quando foi filmado em 2019, mas em 2020 – quando o filme estava em pós-produção e o mundo estava no meio de uma pandemia – fontes dizem que a Disney decidiu lançar o filme apenas no Disney +, um cenário em que o estúdio foi obrigado a realizar pagamentos de aquisição.

Stone e o diretor Craig Gillespie rejeitaram a ideia, considerando o lançamento no cinema uma questão de integridade, e o estúdio mais tarde mudou de estratégia e decidiu lançar o filme também nos cinemas. Era Cruella Movido apenas para transmissão, foi possível negociar um acordo de compra.

Mas a versão híbrida da Disney deixou a atriz, e qualquer outra pessoa interessada em ofertas de bônus de back-end, em desvantagem. Qualquer transmissão ao vivo pode afetar a bilheteria do teatro, o que significa que os critérios de recompensa – que geralmente começam em torno do limite de US $ 500 milhões, dependendo do negócio – podem não ser alcançados. (Stone e o elenco do filme tinham contratos para fazer um filme para distribuição nos cinemas.)

E quando Cruella Abrindo, não era um candidato óbvio para a sequência, pelo menos não a julgar pelos números tradicionais de bilheteria apenas. O filme arrecadou apenas $ 221 milhões em todo o mundo, $ 85,8 milhões deles no mercado interno. Como o estúdio não divulga números de streaming, esse número de público é desconhecido.

Mas o filme foi um sucesso de crítica e trazer Stone de volta se tornou uma prioridade para o estúdio, que queria mostrar que ele era um amigo de talento e poderia competir com nomes como a Netflix, de acordo com uma fonte.

O acordo foi selado no mais alto nível executivo com o presidente da Disney Studios, Alan Bergman, atuando no estúdio, enquanto o CEO da Endeavor, Patrick Whitesell, comandava uma posição para a agência. Na verdade, pode-se dizer que o lema do novo acordo da Disney pode ser descrito como Cruella Ser gentil, na escala certa.

Mesmo com Stone agora a bordo, uma sequência pode estar muito longe. Gillespie ainda precisa fechar seu negócio, e o escritor Tony McNamara não está disponível para começar a escrever até o início do ano novo, dizem as fontes.