Por que países como a Índia são contra passaportes para a vacina Covid-19? – India Quartz

Embora os indianos esperem poder retomar as viagens internacionais em breve, o país se manteve firme contra a ideia de passaportes para uma vacina contra Covid-19.

Índia mostra a ideia dos passaportes conjuntos para vacinas na reunião do G7 em junho, sob o argumento de que os países tiveram oportunidades desiguais de obter as doses das vacinas. Essa desigualdade pode afetar países de baixa e média renda, que polinizam proporções muito menores de suas populações do que os países desenvolvidos.

Países do Sul da Ásia, por exemplo, vacinaram menos de 20% de sua população Em comparação com países como o Reino Unido, os Estados Unidos e o Canadá, que cobriam mais de 50% de sua população.

Enquanto algumas regiões estão testando um cartão de vacinação comum – como o Green Card da UE para seus cidadãos – e algumas organizações nos EUA tornaram os certificados de vacina obrigatórios para a retomada do trabalho no escritório, não há consenso global sobre um passaporte de vacina comum.

Assim, apesar da conversa sobre a ideia de um documento de viagem comum, os passaportes para a vacina Covid-19 podem não se tornar verdadeiramente universais.

Passaportes da vacina Covid-19 e desigualdade

“Várias questões éticas foram levantadas com o uso de passaportes: há acesso desigual às vacinas por regiões, países, dentro dos países e grupos prioritários,” Sarin KC, economista de saúde e assistente de projeto no Programa de Avaliação e Intervenção de Tecnologia em Saúde (HITAP) , disse Quartz. HITAP é uma organização de pesquisa semi-independente sob o Ministério de Saúde Pública da Tailândia.

Atualmente, os países que aceitam a vacinação completa dos viajantes estão sujeitos ao certificado do governo emitido em seus países. A verificação desses documentos é mais demorada, o que leva a gargalos nos aeroportos. Um passaporte de vacina pode ser ideal em termos de padronização que oferece. por exemplo, IBM Digital Health Card, que usa a tecnologia blockchain e permite que os viajantes recebam um código QR em um e-mail para mostrar no aeroporto, pode ser útil para viajantes e companhias aéreas.

Mas isso pode ter seus próprios problemas. “A desigualdade também pode surgir se os passaportes forem digitais e as pessoas não tiverem acesso a essas tecnologias”, acrescentou. Essas disparidades existem em termos de quem pode viajar agora e para onde, “mas a lacuna pode aumentar quando os passaportes de vacina são usados ​​para viagens domésticas, entrada em eventos comunitários, restaurantes, educação ou mesmo para obter emprego”, disse Sarin KC.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) também é atualmente de opinião que os passaportes para vacinas não são a direção a seguir em termos de gerenciamento da Covid-19. Há muito tempo somos aconselhados a não usar passaportes de vacinação contra o coronavírus para viagens internacionais devido à disponibilidade injusta e à necessidade de fortes evidências para prevenir a transmissão pós-vacinação do vírus. Emitimos as orientações provisórias mais recentes para todos os estados membros, ”o cientista-chefe da OMS, Soumya Swaminathan Ele disse ao jornal Mint Em 20 de julho.

Além disso, os passaportes para vacinas podem ou não ser eficazes na contenção da epidemia.

Variação na eficácia das vacinas

O fato de que diferentes vacinas Covid-19 – mRNA, vetor de adenovírus ou vírus inativado – têm diferentes níveis de eficácia também complica a ideia de um passaporte comum. Não só isso, com variantes mais recentes, como Alpha (encontrada pela primeira vez no Reino Unido) e Delta (da Índia), as vacinas mostraram baixa eficácia. Em países como os Estados Unidos e Islândia , por exemplo, a variante delta também afetou pessoas vacinadas, embora as vacinas reduzissem significativamente o número de hospitalizações e mortes.

Compare isso com a vacina contra a febre amarela, da qual apenas uma está disponível e que fornece proteção vitalícia. Mas as vacinas da Covid-19 não estão em um lugar tão “confortável”, Christopher Day, epidemiologista da Universidade de Oxford, Ele disse a BBC.

Nesse cenário, os passaportes para vacinas Covid-19 não são ferramentas ideais de saúde pública. Sareen K. disse: Os países devem, portanto, usar políticas baseadas em risco, como testes e políticas de quarentena, onde uma pessoa provavelmente importará de um determinado destino (com base em muitos fatores, como cobertura de vacinação local, taxa de infecção, presença de variantes, capacidade de testar, tratar e isolar , capacidade hospitalar, etc., tanto para o país anfitrião quanto para o país de origem. ”

É por isso que, mesmo quando os países começam a diminuir as restrições, muitos ainda precisam abrir suas fronteiras, mesmo para viajantes indianos totalmente vacinados. Atualmente, o programa HITAP, onde opera Sarin KC, está conduzindo um estudo detalhado sobre a eficácia e a necessidade de passaportes para vacinas.

“No momento, os passaportes vieram para ficar, mas uma vez que a maioria da população mundial esteja completamente vacinada ou infectada e recuperada, seu uso pode ser redundante”, disse ele. “Mas veremos quando, se chegaremos a esse ponto, dado o ressurgimento global e as novas variantes de preocupações.”