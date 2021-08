Por que os videogames antigos podem valer milhões

escrito por Megan Sea Hills, CNN

Quando Roberto Delon começou plural Por mais de 12 anos, ele pesquisou videogames retrô em sites de leilão e se conectou a grupos dedicados de amadores para montar um arquivo pessoal que agora inclui centenas de títulos poderosos. Mas, na época, havia um consenso entre os colecionadores de que comprar jogos antigos era “meio que na moda”, disse o desenvolvedor acadêmico e de jogos.

Dillon explicou em uma entrevista em vídeo que a maioria dos colecionadores era simplesmente “nostálgica” sobre seus brinquedos de infância. “Não havia ideia de que os jogos poderiam se tornar artefatos do passado que queremos preservar e preservar.”

Mas isso parece estar mudando. No início de agosto, uma cópia fechada de “Super Mario Bros.”, lançada em 1985, estabeleceu um novo recorde mundial quando foi vendida por 2 milhões de dólares No site Rally Collectibles. Produzido para o Nintendo Entertainment System (NES) original, foi o terceiro título antigo a quebrar o recorde do jogo mais caro do mundo em menos de um mês.

Algumas semanas antes, uma cópia lacrada de “Super Mario 64”, de 1996, havia se tornado o videogame mais caro já vendido em leilão, e trouxe $ 1,5 milhões . Ao fazer isso, quebrei o recorde estabelecido há dois dias por 870 mil dolares Uma cópia de “The Legend of Zelda” 1987.

Uma cópia de “The Legend of Zelda” se tornou o videogame mais caro quando foi vendido por US $ 870.000 em um leilão no mês passado – mas o recorde se manteve por apenas dois dias. crédito: Leilões Heritage de cortesia

O mercado de jogos antigos está se desenvolvendo rapidamente, com casas de leilão tomando conhecimento e serviços de classificação de jogos, como Wata Games, oferecendo certificação para o mercado emergente. (Wata deu ao Mario recordista uma pontuação quase perfeita de 9,8 em 10, com base na condição da caixa, cartucho e evidência.) A aprovação de um especialista agora pode transformar uma venda de quintal de Pokémon em um investimento de centenas de milhares de dólares.

artefatos culturais

A montagem não é apenas o hobby de Dillon, também faz parte de seu trabalho. Ele é o fundador e curador do Museu de Computação e Videogame da James Cook University, em Cingapura, que mapeia o desenvolvimento do setor por meio de sua coleção de memorabilia de jogos para 400 pessoas.

Dillon disse que os videogames retrô se tornaram uma espécie de relíquia moderna – uma mistura de nostalgia, cultura pop e história da tecnologia.

“Eles realmente nos mostraram como a tecnologia está evoluindo com os tipos de gostos que tivemos anos atrás em jogos”, disse ele.

Um cliente compra os jogos “Pokémon” recém-lançados em 1999 em Tóquio. crédito: Yoshikazu Tsuno / AFP / Getty Images

Mas nem todos que mantiveram seus antigos títulos da Nintendo ou Sega farão uma fortuna. Muitos fatores ditam o valor de um videogame, desde o número de unidades produzidas e a região em que o jogo foi lançado, até se o cartucho veio em sua caixa original com todas as evidências intactas.

O “Santo Graal” são as primeiras edições de títulos populares fechadas e encolhidas. “Se você abrir, o valor do jogo cai pela metade”, explicou Dillon.

O surgimento da graduação e classificação profissional transformou o espaço, tornando mais fácil para os compradores avaliarem o status de suas compras. E embora colecionar brinquedos fosse, no passado, um hobby limitado a grupos e fóruns do eBay, Reddit e Facebook, o interesse de casas de leilão proeminentes ajuda a elevar os preços, abrindo o mercado para novos colecionadores, de investidores de arte tradicionais a histórias em quadrinhos e comércio entusiastas do cartão.

De acordo com Ileana Bodnar-Horvath, chefe de marketing da luxuosa casa de leilões Macey and Sons, o interesse em videogames vintage reflete o apetite crescente dos investidores online por “ativos não convencionais”, como sapatos esportivos e cartões de visita e Código não substituível (NFTs).

“Recentemente, vimos um aumento na demanda seletiva de nossos clientes em busca de itens colecionáveis ​​únicos e raros”, disse ela por e-mail, acrescentando: “Acreditamos que as pessoas sempre investirão em ativos tradicionais, como ações e imóveis, mas ativos alternativos são exatamente isso . ”

Em vez de jogos de produção limitada, são os títulos clássicos das franquias mais populares que atraem os lances mais altos. Isso pode ser em parte porque os novos colecionadores estão mais dispostos a investir em personagens conhecidos que apelam ao seu senso de nostalgia, disse Dillon, como Mario e Cloud Strife do link de Final Fantasy VII ou o protagonista Zelda.

A versão de Super Mario 64 de $ 1,5 milhão. crédito: Leilões Heritage de cortesia

Em julho, as vendas de Heritage Auctions, que renderam US $ 8,4 milhões – incluindo as vendas dos mencionados “Super Mario 64” e “Legend of Zelda” – dominaram os títulos de Mario corte superior , junto com os primeiros jogos das séries “Final Fantasy” e “Tomb Raider”.

Mas as leis de oferta e demanda ainda se aplicam. Embora esses títulos já tenham sido populares, encontrar cópias semiacabadas em seu invólucro de plástico original fechado é outra história. E outros fatores podem aumentar o preço pedido: por exemplo, o cartucho “Super Mario Bros” de US $ 2 milhões da NES veio em uma categoria especial. Hangtab caixa de exibição, enquanto o jogo “Legend of Zelda” de $ 870.000 foi uma rara cópia de produção inicial.

futuro plural

Com a indústria de jogos de hoje se movendo em direção às vendas exclusivamente digitais – seja por meio de plataformas de terceiros como Steam ou diretamente por meio do PlayStation Network e Nintendo Direct – a propriedade física do jogo pode eventualmente se tornar uma coisa do passado.

Vídeo relacionado: a história por trás de Pac-Man e seus fantasmas

Mas os desenvolvedores de jogos já estão de olho na próxima geração de investidores nostálgicos. Alguns criaram edições digitais para colecionadores que contêm obras de arte exclusivas, trilhas sonoras ou extras. Outros estão agregando suas ofertas físicas: a Ubisoft lançou recentemente a “Legendary Edition” de US $ 800 do jogo “Assassin’s Creed: Origins”, que incluía uma estatueta de resina de 29 polegadas de seu personagem principal e uma litografia assinada por artistas em estúdio. mapeou o mundo, de Entre outros colecionáveis. Era menos de 1000 cópias peito No mundo todo.

À medida que as vendas digitais se tornam a norma, Dillon prevê que esses brinquedos físicos de edição limitada se tornem o próximo grande colecionável. “Daqui a vinte anos, os jovens de hoje terão uma renda disponível e (vão querer) recriar um conjunto de jogos desde pequenos … Procuram as edições de colecionador lançadas naquele dia, mas não o fizeram. City.”

Mas Dillon não vai vender seus brinquedos tão cedo. “Ainda espero poder passar minha coleção para alguém, em algum lugar, e que alguém goste dela”, disse ele.