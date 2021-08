Por que os estoques do Support.com dispararam hoje

Support.com (SPRT) tornou-se o novo ‘estoque de memes’ que está levando os varejistas à lua. As ações da empresa de software com sede em Los Angeles fecharam 33% mais altas, a US $ 26,33 na sexta-feira. A ação subiu mais de 190% no início da sessão e foi O ticker nº 1 no Yahoo Finance.

A pressão vai continuar e acelerar.

A ação chamou a atenção dos varejistas no mês passado com base nos juros mais altos nas vendas a descoberto, que atualmente respondem por cerca de 60% da flutuação.

“As ações vendidas estavam subindo no início do mês, mas vimos coberturas vendidas recentemente, uma vez que as posições vendidas estão em meio a uma pressão significativa ”, disse Ihor Dusaniwsky da S3 Partners, acrescentando:“ A pressão vai continuar e acelerar. “

As ações estavam sendo negociadas acima de US $ 9 na segunda-feira. Eles atingiram uma alta da sessão de $ 59,69 na sexta-feira.

“Esta alta é uma alta de compra de longo prazo em uma ação com um float fraco (20 milhões de ações) e enorme pressão de compra de longo prazo”, disse Dusaniwsky.

“Pressão gama + impulso de compra + algumas vendas a descoberto = grande alta”, disse Dusaniwsky.

As ações da SPRT foram fechadas devido à volatilidade fora do portão esta manhã, segundos após o início da sessão de negociação. Ao mesmo tempo, a participação de mercado da Support.com dobrou, ultrapassando US $ 1 bilhão.

Os varejistas estavam falando sobre ações online. YouTuber Matt Kohrs Ele estava respondendo a perguntas técnicas momentos depois que as negociações instáveis ​​foram interrompidas na sexta-feira.

A pressão SPRT pode ajudar a conduzir as coberturas para iniciar a pressão no AMC (AMC)? perguntou um dos comerciantes.

“Acho que sim, … não necessariamente com as sebes que você perde, mas penso em quanto dinheiro os macacos ganham que vai voltar para o AMC e (GME), Disse Cohrs.

“Qualquer interesse a descoberto maior que 25% irá interessar às pessoas”

exceto para Robinhood (repressão), que se tornou um dos favoritos dos memes recentemente, muitos aglomerados alimentados por hash começam com um pequeno aperto. Este foi o caso de GameStop e AMC.

“Qualquer interesse a descoberto maior que 25% interessará às pessoas”, Tweet incorporar Para o Yahoo Finance via Twitter.

Support.com Ela anunciou seus resultados do segundo trimestre em 13 de agosto. Sua receita foi de US $ 8,5 milhões, uma queda de 23% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. A empresa relatou um prejuízo líquido de 3 centavos por ação no trimestre.

Em março, o Support.com anunciou a fusão da Greenidge Generation, uma empresa de mineração de bitcoin. Após a conclusão, o Support.com se tornará uma subsidiária integral da Greenidge. A fusão deve terminar no terceiro trimestre deste ano.

