Por que Aaron Boone se voltou contra o governo dos Yankees, Brett Gardner Retorna | 6 notas

Cidade de Kansas – depois de pensar, Aaron Bon Poderia ter sido um pouco mais silencioso. Mas ele não acha que estava necessariamente errado.

a Yankees O gerente lamentou o que chamou de “regra ruim” que o levou à demissão na segunda-feira 8-6, vitória de 11 jogos sobre Kansas City Royals No Estádio Kaufman.

Boone se irritou com o árbitro da diretoria Pat Hoeberg quando a barreira chamou o leal Jonathan Luiziga no sétimo inning. Isso permitiu que Emmanuel Rivera, que tinha acabado de roubar a segunda base, passasse para a terceira, enquanto os Yankees mantinham uma vantagem de 2 a 1. Depois que Luisiga recebeu sinais de Kyle Higashioka, ele desistiu do treinamento, mas Hoberg determinou que Luisiga fez um movimento de arremesso antes de se retirar.

Tecnicamente, isso é um obstáculo, mas as chamadas de rejeição têm como objetivo evitar que os atiradores enganem os rebatedores, e não houve trapaça. O analista do YES David Cone, um ex-arremessador, disse aos telespectadores que concorda com Boone – é uma regra prática ruim.

“Eu simplesmente senti que ele entrou direto no seu ritmo, o que é uma base muito ruim”, disse Boone aos repórteres. Eu nem mesmo vi no replay. É difícil conseguir alguma coisa aqui. Você assiste tudo tarde. Fiquei um pouco frustrado com um telefonema antes [when Aaron Boone was called out at the plate even though replays seemed to indicate he was safe], Eu acho que derramou. Talvez tenha sido algo que eu não fiz. “

A expulsão de Boone foi a 15ª de sua quarta carreira nesta temporada. Hoberg também deu a Boone sua primeira demissão administrativa em 2018.

“Ele começou e seguiu seu passo, o que deve ser totalmente bom, mas eu achei que foi um pouco rápido porque ele foi em seu passo”, disse Boone. “Mas, novamente, eu não vi um replay ainda.”

Aqui estão cinco outras notas dos Yankees:

Aquecimento Brett Gardner: Jogando 2 de 3 na noite de segunda-feira, Gardner teve uma média de 0,228 em seus últimos 18 jogos – e aumentou sua média de 0,191 para 0,207. “Eu me sinto bem”, disse Gardner. “Meu paciente típico está no taco, vendo muitos arremessos, tentando fazer os arremessadores funcionarem. Eu sinto que estava fazendo um flop melhor. Apenas continue trabalhando e continue tentando e fazendo coisas para ajudar a equipe a vencer e ainda ser capaz para ficar na base andando Mesmo quando não estou balançando. Apenas continue lutando lá. “

interessante Louis Severino torção: Os Yankees disseram que Luis Severino pode começar sua reabilitação final na sexta-feira no Double-A Somerset. Se eles ativarem então, uma programação regular de cinco dias colocará Severino contra o Red Sox no Yankee Stadium em 18 de agosto. Não seria interessante? Severino não participa dos principais torneios desde os playoffs de 2019 e se encontrará diretamente com o Yankees-Red Sox.

fazendo história: Com suas quatro defesas na segunda-feira, o Yankees teve o maior número de tackles em um jogo desde 1901, juntando-se às quatro defesas dos Astros em 28 de setembro de 1995 no Cubs Stadium (11 entradas).

defumado: Giancarlo StantonSeu rebatimento duplo no primeiro inning de segunda-feira atingiu 122,2 mph, igualando-se à bola mais rebatida em jogo desde 2015. Também corresponde à sua única 122,2 mph em 2017. Stanton é responsável por cada uma das últimas nove bolas jogadas. Jogue a uma velocidade de saída de 190 km / h ou mais, uma sequência que remonta a 8 de julho de 2018.

No ar: O Yankees começará seu jogo com Nestor Cortes na terça-feira contra o Royals, mas não tem lançadores titular incluídos na quarta-feira. Então, isso pode significar outro dia. O Yankees venceu o jogo de abertura quando Andy Peralta foi o inaugurador na sexta-feira. Os Yankees precisam de ajuda de Curtis na terça-feira. Ele lançou 86 arremessos em sua última largada – seu nível mais alto da temporada.

