Pontuação Notre Dame x Flórida, takeaway: No. 9 Irlandeses desistem da liderança, mas ultrapassam Seminoles na OT

Notre Dame, n ° 9 semeado, sobreviveu a um retorno que geralmente aparece em filmes sobre futebol Notre Dame para derrotar o Florida State 41-38 na prorrogação de domingo à noite no Doak Campbell Stadium. O Fighting Irish explodiu uma vantagem de 38-20 no terceiro quarto no final de Tallahassee, Flórida, graças em parte ao retorno do quarterback do estado da Flórida, Mackenzie Milton.

Milton, um ex-UCF QB, está de volta ao campo pela primeira vez em três anos depois de sofrer uma lesão desastrosa na perna com os pilotos que muitos pensaram que ele nunca seria capaz de se recuperar.

Infelizmente, a história feliz de Milton não foi suficiente para colocar os Seminoles no topo.

O estado da Flórida recebeu a bola primeiro na prorrogação, mas não conseguiu movê-la, perdendo uma tentativa de gol de campo de 40 jardas. Notre Dame não perdeu a chance, encerrando a partida e evitando uma derrota com um field goal de 41 jardas por conta própria.

QB Jack Coan lançou um movimento de Wisconsin para 366 jardas e quatro touchdowns para o Fighting Irish, com três jogadores terminando o jogo com um recebimento de pelo menos 80 jardas.

Aqui estão quatro notas do jogo principal que podem ser o melhor jogo do fim de semana inaugural do futebol universitário.

1. Melton venceu esta noite

É difícil descrever a sensação de ver Milton de volta ao campo. Jordan Travis começou o jogo no estado da Flórida e, embora fizesse algumas jogadas e arremessos legais para manter o estado da Flórida, ele também fez três interceptações caras. A entrada de Milton no jogo proporcionou uma faísca que quase levou os Seminoles à vitória.

Claro, o retorno de Milton a campo em um jogo como este é para sempre, dada a lesão que ele teve, mas fazê-lo jogar bem foi a cereja do bolo. Ele completou 5 de 7 passes para 48 jardas e também foi capaz de ajudar com um jogo de corrida – mesmo que você sinta a necessidade de cobrir os olhos toda vez que ele começar a lutar porque você não quer que ele se machuque. As câmeras ABC ficavam piscando para os pais de Milton nas arquibancadas, e todos nós sentimos como se sua mãe estivesse chorando e mal pudesse assistir.

Não tenho ideia de como será o resto da temporada para Milton, mas mesmo que ele não volte a entrar em campo, o fato de ele ter voltado é uma daquelas histórias que tornam todos os esportes excelentes. Não apenas futebol universitário.

2. Coan também teve um excelente retorno

Pode estar enterrado na história de Milton, mas Cowan perdeu seu emprego principal para Graham Mertz de Wisconsin na temporada passada devido a uma lesão. A noite de domingo foi a primeira oportunidade de Quan de lembrar a todos que, embora não seja um meio-campista do calibre do Troféu Heisman, ele ainda pode comandar um ataque sólido. Ele também mostrou que às vezes não devemos julgar os QBs de Wisconsin pelo abuso que eles praticam.

Coan era dinâmico, e a ofensiva irlandesa corria de tantas maneiras verticais que ele era capaz de atacar. Este é um aspecto do crime de Notre Dame que não existia nas últimas temporadas com Ian Book tocando. Diga o que quiser sobre Book – e todos os outros na Notre Dame estão torcendo por isso – ele foi creditado como um QB. Ele não tinha um braço grande e era mais um misturador do que um amigo do bolso.

Cowan não tem um canhão, mas ele tem um braço forte o suficiente para tirar vantagem de ameaças externas como Kevin Austin (quatro agarramentos, 91 jardas, touchdown) e Braden Lindsey (recepções, 39 jardas). Ele também é capaz de usar Michael Mayer (nove rebatidas, 120 jardas, touchdown) no meio-campo e nas costuras para baixo.

Ironicamente, o ataque impetuoso que levou à ofensiva irlandesa na última temporada foi praticamente inexistente, já que eles correram apenas 65 jardas com 35 treinadores. Por outro lado, Noles teve um dia massivo no chão com suas costas totalizando 220 jardas e pousando em 26 corridas.

Foi o braço de Quan que abriu o caminho. Se Notre Dame correr a bola assim contra o Florida State com Book no QB, você não ganhará este jogo.

3. Kyle Hamilton é incrível

Hamilton certamente será um dos 10 melhores escolhidos no Draft de 2022 da NFL, e ele mostrou razão na noite de sábado com duas objeções. Embora ambos tenham sido impressionantes, foi sua segunda escolha que fez seus olhos pularem de sua cabeça de admiração. Veja como Hamilton começa a jogada com uma corrida fria e atravessa o campo até a linha lateral oposta para interceptar o campo. Poucos humanos neste planeta são capazes de fazer essa peça, e tenho certeza de que Notre Dame está feliz por ter alguém que o faça.

4. A Flórida tem muitos motivos para se sentir bem

Não posso deixar de pensar que a equipe do estado da Flórida da última temporada – e a maioria das equipes do estado da Flórida ultimamente – teriam saído quando perdessem por 38-20 no final do terceiro quarto. Não havia nenhuma crença nos jogadores ou mesmo nos treinadores nos bastidores de que eles seriam capazes de se recuperar de um déficit tão grande contra um time dos 10 primeiros.

Mas essa equipe FSU é muito diferente. O técnico Mike Norville ainda tem um longo caminho a percorrer em Tallahassee, mas há muitos sinais de que isso está indo na direção certa. Embora Milton fosse a estrela, ele não foi o único jogador a brilhar esta noite. A noite de mudança para a Geórgia foi Jermaine Johnson cheio de energia, ao terminar com sete tackles, 1,5 sacks e 2,5 tackles sem perda. Já faz um tempo que os Noles não têm uma força tão perturbadora em sua linha de defesa, o que é uma razão importante pela qual os irlandeses têm em média apenas 2,6 jardas por carga quando ajustam a meia.

Há uma luta nesta equipe do estado da Flórida e há uma resistência mental que não vejo há anos. Se você é um fã do estado da Flórida esta noite, estou triste porque os Seminoles perderam o jogo, mas estou animado com o que o resto desta temporada pode ser.