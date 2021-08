Pontuação da pré-temporada do Cowboys vs Cardinals NFL: atualizações ao vivo, estatísticas do jogo, destaques, canal de TV e transmissão ao vivo

É outro problema de pré-temporada de baixa pontuação, mas isso não significa que não seja interessante, especialmente considerando que o Dallas Cowboys passou de sem sofrer lesões graves em seu primeiro jogo de pré-temporada para um potencial dois contra o Arizona Cardinals. Eles perderam o tackle defensivo inicial para Neville Gallimore devido a uma aparente lesão no braço / cotovelo e, em seguida, apresentaram um tight end contra Sean McKeon – que teve o tornozelo direito dobrado e então foi direto para o vestiário com a ajuda da equipe técnica e do carrinho .

Enquanto isso, o Dallas lutava para somar pontos e os Cardinals aproveitaram a oportunidade, em grande parte graças a um erro forçado do cornerback Daryl Worley, que o levou ao rebaixamento no segundo quarto. Christian Kirk adicionou um pouco de energia à competição após uma grande vitória no primeiro quarto, e para não ficar para trás, Cedric Wilson fez o mesmo com o Cowboys, este último levando ao primeiro de dois gols de campo para o Dallas. Uma coisa que os Cowboys podem pelo menos apreciar é o fato de que sua defesa voa ao seu redor, um ataque que você precisa saber como igualar o saque a eles – pelo menos uma vez.

Fique ligado para ver como vai se desenrolar o segundo tempo, sexta-feira, dia 13, que é exatamente o que aconteceu em Dallas.

como assistir



Encontro: Data: Sexta-feira, 13 de agosto | Tempo: 22h00 hora do leste

Localização: State Farm Stadium (Glendale, Arizona)

Prospecto: Cardinals-2, O / U 38

televisão: NFL | Stream: FuboTV (experimente gratuitamente)

Contínuo: Aplicativo CBS Sports.