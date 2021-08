Pontuação da pré-temporada da segunda semana do Packers vs Jets NFL: últimas atualizações, canal de TV, transmissão ao vivo, tempo, probabilidades

O Green Bay Packers e o New York Jets estão programados para se encontrarem no Lambeau esta noite, enquanto continuamos a trabalhar na segunda semana da temporada preparatória da NFL de 2021. O quarterback Aaron Rodgers, nem Jordan Love, que sofreu uma lesão no joelho, estão não era esperado para jogar. Ombro em uma derrota de 26-7 para o Houston Texans na semana passada. Embora a ressonância magnética não tenha mostrado grandes danos, serão Kurt Pinkert e Jake Doligalla que darão as cartas esta noite.

O quarterback do Packers não vai superar este jogo, mas devemos dar uma olhada abrangente no segundo lugar geral, Zach Wilson. Ele completou apenas 6 de 9 passes para 63 jardas na semana passada na vitória de 12-7 contra o New York Giants, mas jogou apenas algumas vezes. Veremos o que ele pode fazer contra a defesa do Green Bay. Outra história para se manter em mente diz respeito ao surgimento dos Jets, à medida que Ty Johnson, Michael Carter, La’Mical Perine e outros competem pela demanda pelo gráfico de profundidade.

Acompanhe no blog ao vivo abaixo, onde detalhamos o procedimento conforme ele acontece e fornecemos um vídeo das operações do rolo shader.

como assistir

encontro: Sábado, 21 de agosto | Tempo: 4:25 da tarde, horário da costa leste dos EUA

Localização: Lambeau Field (Green Bay, Wisconsin)

TELEVISÃO: Rede NFL | Stream: fuboTV

Contínuo: Aplicativo CBS Sports.