Poly Network Defi Hacker retorna tokens massivos, análise de cadeia avalia movimentos onchain do hacker – Notícias sobre Bitcoin

Em 11 de agosto, a empresa de inteligência de blockchain Chainalysis publicou suas descobertas sobre o recente hack da Poly Network, que viu a perda de quase US $ 611 milhões em tokens criptográficos. Uma avaliação da Chainalysis apoiou as afirmações feitas por uma empresa de segurança chamada Slowmist de que o hacker deixou uma pegada na plataforma relativamente desconhecida Hoo.com. Em 11 de agosto às 4:18:39 PM (UTC), a Poly Network relatou que o hacker devolveu $ 260 milhões em ativos até o momento.

Chainalysis percebe as impressões digitais de hackers na cadeia

A comunidade criptográfica era fascinado por Com o recente hack financeiro descentralizado (desafio) que explorou o protocolo de rede Poly. Notícias Bitcoin.com mencionado Seguindo o hack e como o hacker começou a trollar o projeto com mensagens onchain.

Na quarta-feira, uma empresa de monitoramento de blockchain decomposição Espalhar Relatório detalhado Como descobri quando investiguei a situação. De acordo com Chainalysis, o hacker roubou ETHWETH, WBTC, UNI, RENBTC, USDT, USDC, DAI, SHIB, FEI, BNBe vários tokens BEP-20.

Em nosso último trabalho TransferirO Bitcoin.com News discute como Slowmist afirma ter encontrado algumas das impressões digitais deixadas pelo hacker. Chainalysis confirmou algumas das descobertas que o Slowmist revelou antes que o hacker devolvesse quase US $ 4,7 milhões em ativos.

lento Ela disse Que o hacker aproveitou uma troca chamada Hoo.com e conseguiu obter um endereço de e-mail e o endereço IP associado. Chainalysis explicou por que o hacker escolheu tirar vantagem de uma troca de criptomoeda relativamente desconhecida.

“Vemos que no dia anterior o atacante tirou 0,47 ETH de Hoo.com, que foi usado para pagar taxas de gás em transações associadas ao hack “, escreveu Chainalysis.” Além disso, parece que o invasor enviou 13,37 ETH Para um usuário conhecido como Hanashiro.eth, que enviou uma transação Ether para o invasor com uma mensagem avise-os que USDT Eles foram congelados pela Poly Grid. ”

A empresa de monitoramento de blockchain também publicou um infográfico de seu reator Chainalysis mostrando como o hack começou.

Hacker elogia a Poly Network e diz que ‘hacking em cadeia é importante’

Além disso, o hacker foi comunicação Com a Team Poly Network e um hacker de chapéu branco desconhecido. Ao devolver porções do dinheiro, o hacker dizia constantemente que o indivíduo “salvou o projeto”.

Houve uma pequena sessão de perguntas e respostas também e o hacker disse que “hacking em cadeia está na moda” e estava fazendo isso “para se divertir”. A discussão destaca que, quando o hacker descobriu o bug, eles tinham “sentimentos confusos” sobre a situação. O hacker notou que estava “cansado” durante a conversa e às vezes elogiou a Poly Network como um “sistema decente”.

No final do relatório Chainalysis, ele observa que o hacker está se comunicando com a equipe e que a empresa destacou alguns endereços de token que tiveram retornos.

“Isso pode ser uma manobra para escapar dos indignos USDTMas até agora nada indica que o invasor não continuará a devolver os fundos roubados. ”A equipe da rede Poly está atualizando a comunidade quando as moedas são devolvidas por meio do projeto Conta oficial do Twitter.

créditos fotográficos: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Chainalysis Reactor Graph,