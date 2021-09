Policial acusado de solicitar um caso com uma mulher

Uma mulher ergueu a mão à sua frente. (Foto: Getty Images)

CINGAPURA – Um sargento da polícia foi acusado na quinta-feira (2 de setembro) de buscar um caso com uma mulher em troca de sua ajuda em seu caso.

Sean Teo, de Cingapura, 25, foi acusado de acordo com a Lei de Uso Indevido de Computador, Lei de Segredos Oficiais e Lei de Prevenção da Corrupção.

Eles são para acessar dados sobre indivíduos presos no Sistema Policial de Cingapura sem autoridade; enviar uma foto que recebeu de uma operação policial para a mulher com quem desejava um relacionamento; E para solicitar um relacionamento com ela em troca de sua assistência em seu caso no Escritório Central de Controle de Narcóticos.

A Teo supostamente utilizou indevidamente um sistema de computador SPF em 2 de novembro de 2019, a fim de acessar os dados de pessoas presas em uma operação policial por meio do relatório do incidente.

Em 8 de dezembro, enquanto estava em um estádio ao longo da Rua Jurong West 61, Teo teria uma foto relacionada à operação policial de 2 de novembro. Ele teria enviado esta foto para a mulher, cujo nome não pode ser revelado devido a uma ordem de silêncio.

Naquele mesmo mês, Teo teria buscado gratificação na forma de um caso amoroso com a mesma mulher, em troca de sua ajuda em seu caso com o Bureau Central de Controle de Narcóticos. A mulher recusou seu pedido.

Seu caso será ouvido novamente em 30 de setembro.

Yahoo News Singapura Entrei em contato com a Força Policial de Cingapura a respeito da situação de emprego de Teo.

Se for condenado por um delito de corrupção de acordo com a Lei de Prevenção da Corrupção, Teo pode ser preso por até cinco anos e / ou multado em até $ 100.000. Se condenado por um crime de acordo com a Lei de Uso Indevido de Computador, ele pode ser preso por até dois anos e / ou multado em até US $ 5.000. Se condenado por um delito de acordo com a Lei de Segredos Oficiais, hNS Isso pode resultar em até dois anos de prisão e multa de até US $ 2.000.

