Polícia de Segurança Nacional de Hong Kong prende organizadores da vigília anual de Tiananmen

A polícia solicitou detalhes sobre o financiamento e a adesão do grupo em conexão com sua acusação de operar como um “agente estrangeiro”, em violação à lei de segurança nacional da cidade, de acordo com uma carta vista pela CNN no final do mês passado.

A carta dizia que o grupo, a Aliança de Hong Kong em Apoio aos Movimentos Democráticos Nacionais na China, tinha 14 dias para fornecer as informações, ou poderia pegar até seis meses de prisão.

Segundo a lei imposta por Pequim no ano passado, as autoridades têm amplos poderes para reprimir crimes políticos.

O grupo disse que entre os membros do grupo presos estavam o vice-presidente e advogado Cho Hang Tong, bem como os membros do Comitê Permanente Leung Kam Wai, Tang Ngoc Quan e Chan Dor Wai.

Zhao postou na mídia social na manhã de quarta-feira que a polícia estava tocando a campainha e tentando abrir a porta.

Em um comunicado na manhã de quarta-feira, a polícia confirmou que prendeu quatro indivíduos sob a Lei de Segurança Nacional, embora nem o comunicado nem a assessoria de imprensa da polícia os mencionassem ou que fossem membros da aliança de Hong Kong.

A polícia disse que os quatro foram acusados ​​de não cumprir a implementação da Lei de Segurança Nacional.

“As operações policiais continuam e a prisão de mais pessoas não pode ser descartada”, acrescentou o comunicado.

A coalizão, que se formou há mais de três décadas para apoiar os manifestantes pela democracia em Pequim, disse no domingo que não iria atender a um pedido da polícia, que incluía ordens para entregar os dados pessoais de seus membros, bem como todas as atas de reuniões com. Grupos políticos em Hong Kong, Taiwan e no exterior.

A agência de segurança da cidade emitiu um comunicado no domingo com uma “advertência séria” de que “pôr em perigo a segurança nacional é um crime muito sério” e que a coalizão “deve recuar imediatamente antes que seja tarde demais”.

Mas o grupo dobrou na terça-feira, enviando uma carta à polícia dizendo que não havia motivos suficientes para solicitar os materiais. Em sua carta, o grupo acrescentou que não era um “agente estrangeiro” e que a polícia ainda não havia explicado por que acreditava que o grupo estava ligado a forças estrangeiras.

O membro da coalizão Cui Hoon-kwong disse na terça-feira que uma revisão judicial foi submetida para contestar o pedido da polícia.

Em resposta, Carrie Lam, a líder da cidade, criticou o grupo por desobedecer à polícia. “Devo condenar veementemente as declarações (da aliança)”, disse Lam na terça-feira. O chefe de segurança, Chris Tang, também alertou na terça-feira que aqueles que não cumprirem as ordens do NSP enfrentarão as consequências.

Horas depois, na madrugada da quarta-feira, as prisões foram feitas.

A Hong Kong Alliance organizou uma vigília anual à luz de velas em memória da campanha pró-democracia de Tiananmen desde 1990.

Os eventos da Praça Tiananmen começaram com manifestantes em Pequim, a maioria estudantes universitários, reunindo-se no centro da capital chinesa para lamentar a morte de um ex-líder deposto – e, em seguida, pressionar por uma reforma do governo e mais democracia. Na madrugada de 4 de junho de 1989, o exército chinês entrou na praça, ordenando que os protestos fossem reprimidos.

Nenhum número oficial de mortos foi divulgado, mas grupos de direitos humanos estimam que centenas, senão milhares, foram mortos. Protestos e repressão foram apagados dos livros de história da China, censurados e censurados. A vigília anual à luz de velas em Hong Kong foi, durante décadas, o único memorial em massa realizado em solo chinês.

Mas parece que os dias das vigílias estão contados. Vários membros importantes da coalizão, incluindo os ex-legisladores Lee Chuk Yan e Albert Ho, estão cumprindo penas de prisão por assembléia não autorizada.

O evento deste ano foi proibido pelas autoridades, citando restrições ao coronavírus. O Gabinete de Segurança de Hong Kong também alertou que participar ou promover qualquer comício em 4 de junho pode violar a lei de segurança nacional e levar à prisão.

De acordo com a Lei de Segurança, manifestantes, jornalistas e figuras pró-democracia foram presos. As redações foram invadidas e forçadas a fechar; Livros didáticos, filmes e sites enfrentam nova censura.

Uma série de organizações ativistas e outros grupos cívicos – muitos dos quais, como a Aliança de Hong Kong, têm sido uma parte importante do tecido político e social da cidade por décadas – entraram em colapso após enfrentar a pressão da polícia.

As autoridades de Hong Kong negaram repetidamente que estão usando a lei para reprimir a dissidência política ou reprimir a dissidência.

“Estou confiante de que a polícia está usando essa autoridade de maneira adequada, com base nas evidências que possui, para buscar informações”, disse Lam na terça-feira passada, quando questionado sobre a coalizão. “Respeitamos a sociedade civil”.

Mas ela alertou que a lei seria “totalmente implementada” a fim de “eliminar quaisquer atividades que coloquem em risco a segurança nacional”.