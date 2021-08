Pokémon Brilliant Diamond e Shiny Pearl adicionam novos Pokémon

Muita coisa mudou desde então Pokémon Diamond e Pearl Foi lançado pela primeira vez em 2006, incluindo a adição de um Pokémon do tipo Fairy. Ainda há muitas perguntas sobre Pokémon Brilhante Diamantes e pérolas brilhantesMas agora sabemos que Pokémon do tipo fada será apresentado no remake quando ele for lançado neste outono! Descoberto por @eclipse_tt no Twitter, que compartilhou uma imagem mostrando que o movimento “Charm” será uma fada no jogo (originalmente diamantes e pérolas, era do tipo normal). Deve-se notar que dois dos Pokémon que apareceram pela primeira vez em Sinnoh foram feitos em um Fairy retro: Togekiss e Mime Jr. Presumivelmente, isso significa que a mudança também será preservada em Diamantes brilhantes e pérolas brilhantes.

O tweet original de @eclipse_tt pode ser encontrado embutido abaixo.

Atualização BDSP ✨ Confirme o tipo de fada se você ainda está se perguntando!Tweet incorporar pic.twitter.com/4d5NVSODBX – Eclipse 🌑 𝕯𝖆𝖗𝐤𝖗𝖆𝖎 𝖀𝖒𝖇𝖗𝖆! (eclipse_tt) 22 de agosto de 2021

A maioria dos fãs de Pokémon provavelmente não ficará surpreso em saber que esses tipos modificados de Pokémon serão mesclados Diamantes brilhantes e pérolas brilhantes. Os remakes de Pokémon geralmente incluem esses tipos de mudanças, em vez de ir e voltar. quando Pokémon: vamos lá Lançado no Nintendo Switch em 2018, a nova versão do Gen I manteve os nomes Clefairy e Jigglypuff Fairy-type, apesar do fato de que Pokémon Fairy-type nem mesmo foi adicionado. Pokémon X e Y..

Será interessante ver se a adição do Pokémon Fairy-type leva às novas estratégias da região de Sinnoh! Pokémon do tipo fada têm uma vantagem sobre os tipos de dragão, mas não existem academias do tipo dragão em Sinnoh. No entanto, um poderoso Togekiss ou Mr.Mime pode ser útil contra o campeão da Liga Pokémon Cynthia e Garchomp.

No entanto, os torcedores ainda têm alguns meses para pensar sobre seu time e como querem jogar! Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl Ele será lançado exclusivamente no Nintendo Switch em 19 de novembro. Enquanto isso, você pode conferir nossa cobertura anterior do jogo Aqui.

Você está feliz que um Pokémon tipo fada aparecerá em Diamantes brilhantes e pérolas brilhantes? Isso terá um impacto na sua estratégia no jogo? Conte-nos nos comentários ou compartilhe suas ideias diretamente no Twitter em Tweet incorporar Para falar sobre todas as coisas sobre jogos!