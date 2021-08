‘Perigo!’ Mayim Bialik tem um interesse comum em que a atriz se torne uma anfitriã permanente: Relatório

“Perigo!Ele trabalha muito para garantir um hospedeiro permanente.

De acordo com o TMZ, o popular software de jogos está garantindo Mayim Bialik Para levar a festa – o relatório vem logo após ser anunciado que ela iria fazê-lo Organizar eventos de demonstração.

no porto, Os chefes da Sony estão tentando se ajustar à programação da estrela, que está sendo complicada por sua carreira de atriz ocupada, incluindo a próxima segunda temporada de seu sitcom “Me chame de kat. “

Fontes disseram que os executivos estão até dispostos a sacudir o “Perigo!” Ela ofereceu formatos de filmagem e semanas regulares de espera e permitiu que Bialik, 45, filmasse nos fins de semana. Ela está atualmente trancada em Hospedando mais 15 episódios.

‘Gopardi’ segue temporariamente Mayim Bialik para preencher o hospedeiro MIKE RICHARDS OUSTED, MAIS HOSTING PESSOAS PARA CONTINUAR

Representantes do programa e a atriz não responderam imediatamente a um pedido de comentários da Fox News.

A corrida louca para preencher a vaga de apresentador vem depois que o produtor Mike Richards é nomeado um substituto permanente para Alex Trebek, mas … desça mais tarde Depois de uma enxurrada de escândalos.

“Perigo!” As nomeações de Bialik e Richard foram anunciadas no início deste mês. Richards está definido para hospedar um jogo regular, enquanto eventos especiais como “The Greatest of All Time” verão a liderança de Bialik.

“Eu não poderia estar mais animado para me juntar à Família Jeopardy!”A Teoria do Big Bang“O ex-aluno disse em um comunicado de imprensa na época.” O que começou com minha filha de 15 anos repetindo boatos no Instagram de que eu deveria apresentar o programa, se tornou uma das oportunidades mais emocionantes e surreais da minha vida! Estou muito grato e animado por continuar trabalhando com Mike Richards, e estou prestes a me juntar a ele e à Sony. “

“Depois de todas as conversas que tivemos sobre essa parceria, estou pronta para começar!”, Concluiu.

Richards começou a atirar antes de descer e vai Aparece em alguns episódios Antes de Bialik Mais uma vez assumiu uma posição temporária Enquanto a busca e as negociações para um anfitrião permanente continuam.