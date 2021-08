Penalty in Chiefs-49ers mostra o impacto da nova regra de baixa massa da NFL

Getty Images

NFL Expandido significativamente na base contra os blocos abaixo da cintura Este é o período de entressafra, e no jogo do Chiefs-49ers no sábado à noite, vimos como essa mudança é importante.

Em uma jogada que teria parecido perfeitamente normal para qualquer um que não tivesse lido a nova regra, o atacante Corbin Kaufusi do 49ers estava tentando evitar a segurança dos Chiefs. Will Parks no termo externo. Os parques caíram em um esforço para evitar Kaufusi e fazer a intervenção e, como os parques atingiram Kaufusi, foram sinalizados para bloqueio ilegal, uma penalidade de 15 jardas.

O ex-jogador da NFL Tim Ryan, que convocou a transmissão do jogo, notou que para um linebacker defensivo menor tentando enfrentar um atacante maior, isso torna muito difícil vencer o bloqueio.

“Isso vai mudar o ambiente do jogo de corrida e o jogo de tela”, disse Ryan. “No ano passado não foi uma penalidade. Este ano é … saia do caminho ou saia.”

Como o ex-árbitro da NFL, Terry Macaulay, escreveu no Twitter sobre o dilema de uma defesa defensiva se ele não puder recuar de uma linha ofensiva muito maior “,Não tenho certeza do que ele deve fazer. “

Os linebackers defensivos devem descobrir o que devem fazer, já que a nova regra pode ser uma mudança significativa na maneira como fazem seu trabalho.