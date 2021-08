Pelo menos 10 mortos e dezenas presos após um deslizamento de terra atingir uma rodovia no norte da Índia

O deslizamento ocorreu pela manhã, horário local, deixando um ônibus e vários outros veículos parados na rodovia na encosta da montanha.

Imagens da cena mostram equipes de resgate passando por partes de veículos destruídos, carros capotados e escombros espalhados, com partes da rodovia completamente obstruídas por solo solto caindo da montanha acima.

As equipes de busca e resgate da Força Nacional de Resposta a Desastres da Índia e outras agências de emergência foram imediatamente deslocadas para o local, com as operações continuando durante a noite. Mais de 200 funcionários continuaram trabalhando ao longo da Rodovia Nacional 5, que conecta o norte da Índia à fronteira com a China, de acordo com a Reuters.

A polícia da fronteira indo-tibetana disse na noite de quarta-feira que 14 pessoas foram resgatadas até agora.