PayPal aquece, compre agora, pague depois com um acordo japonês de US $ 2,7 bilhões

7 de setembro (Reuters) – PayPal Holdings, gigante dos pagamentos dos EUA (PYPL.O) Ele disse que iria adquirir uma empresa japonesa que agora está comprando, pagando depois (BNPL) Pago em um negócio em dinheiro de US $ 2,7 bilhões, dando mais um passo para o primeiro lugar em um setor que está passando por um boom liderado por uma pandemia.

Negócio rastreia rival Square Inc. (SQ.N) Acordo de compra do mês passado História de sucesso da empresa australiana BNPL Afterpay Ltd(APT.AX) Por US $ 29 bilhões, o que os especialistas disseram que provavelmente seria o início de uma consolidação no setor. Consulte Mais informação

“A aquisição expandirá as capacidades, distribuição e relevância do PayPal no mercado doméstico de pagamentos no Japão, o terceiro maior mercado de comércio eletrônico do mundo, complementando o negócio de comércio eletrônico internacional da empresa no país”, disse o PayPal em um comunicado no Terça.

Estimulado por cheques de estímulo federais, o modelo de negócios do BNPL foi atingido durante a pandemia e derrubou os mercados de crédito ao consumidor. Essas empresas ganham dinheiro cobrando dos comerciantes a concessão de pequenos empréstimos para pontos de venda que os clientes pagam em prestações sem juros, ignorando as verificações de crédito.

Empresa Apple (AAPL.O) e Goldman Sachs (GS.N) Eles são as últimas empresas de peso declarado estarem prontas para sua própria versão do serviço. Consulte Mais informação

O Paypal, que já é líder de mercado em BNPL, também entrou na Austrália no ano passado, aumentando a participação de empresas menores, como Sezzle Inc e Z1P.AX Co Ltd. (Z1P.AX), cujas ações caíram no meio do dia na quarta-feira.

A empresa de pagamentos dos Estados Unidos está entre os grandes vencedores da pandemia COVID-19, à medida que mais pessoas usam seus serviços para fazer compras online e pagar contas para evitar sair de casa. As empresas, que tiveram que mudar suas lojas online, também migraram para o PayPal, que aumentou sua base de clientes de contas ativas para mais de 400 milhões em todo o mundo.

O PayPal disse em uma apresentação para investidores que comprar o Paidy ajudará o PayPal a se expandir para o Japão, onde as compras online mais do que triplicaram nos últimos 10 anos, para cerca de US $ 200 bilhões, mas mais de dois terços de todas as compras ainda são pagas em dinheiro.

O Paidy, que tem mais de 6 milhões de usuários registrados, oferece serviços de pagamento que permitem aos compradores japoneses fazer compras online e depois pagá-las mensalmente em uma loja de conveniência ou por transferência bancária.

O Financial Times informou no mês passado que o Baidi estava pensando em se tornar uma empresa de capital aberto.

Paidy, cujos patrocinadores incluem Soros Capital Management, Visa Inc (VN) A casa comercial japonesa Itochu Corp (8001.T)Ela continuará operando seus negócios existentes e manterá sua marca após a aquisição.

Eles continuarão a desempenhar seus papéis na empresa, disse PayPal, fundador e presidente do conselho, Russell Kommer e CEO Rikko Suji.

A transação deve ser concluída no quarto trimestre de 2021 e será diluída para o lucro mínimo ajustado por ação do PayPal em 2022.

O BofA foi o único consultor financeiro do PayPal na transação, e a White & Case foi o consultor jurídico líder. Goldman Sachs assessorou Paidy, e Cooley LLP e Mori Hamada & Matsumoto forneceram assessoria jurídica.

Reportagem adicional de Anirudh Saligrama em Bengaluru e Sayantani Ghosh em Cingapura; Edição de Ramakrishnan M, Kim Coogle e Lincoln Fest.

