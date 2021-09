Patriotas reivindicam isenções para RB / WR Malcolm Perry Off de Miami; Coloque WR N’Keal Harry no IR; Três jogadores se inscreveram para a equipe técnica

Foxborough, Massachusetts. Os New England Patriots anunciaram hoje que pediram a RB / WR Malcolm Perry para rescindir as isenções dos Miami Dolphins. Além disso, os Patriots colocaram WR N’Keal Harry em uma reserva de feridos.

Os Patriots também contrataram QB Garrett Gilbert, FB Ben Mason e LB Jahlani Tavai (tah-VIE) para a comissão técnica.

baga, 24, entrou originalmente na NFL como uma escolha da sétima rodada do draft (246 no total) de Miami fora da Marinha no Draft da NFL 2020. Ela jogou 5-10, 190 libras em nove jogos com dois pads na última temporada e terminou com nove recepções para 92 jardas e um touchdown. Ele também fez três tentativas de estocada de cinco metros. Lançado por Miami em 31 de agosto de 2021. Perry jogou como zagueiro durante sua carreira universitária na Marinha.

Gilbert, 30, passou um tempo na comissão técnica da Nova Inglaterra em 2014, depois de ser contratado em 17 de dezembro, onde permaneceu pelo restante da temporada regular e pós-temporada. O jogador de 6 pés-4 e 228 libras originalmente entrou na NFL como uma escolha de sexta rodada para o St. Louis Rams (classificado em 214) do 2014 NFL Draft Southern Methodist. Ele passou um tempo com o St. Louis Rams, New England, Detroit, Oakland Raiders, Carolinas, Cleveland e Dallas durante sua carreira na NFL. No geral, ele jogou em sete jogos com uma partida e completou 23 de 44 para 283 jardas com um touchdown e uma interceptação. Na última temporada, Gilbert começou a temporada na equipe técnica do Cleveland, mas foi contratado pelo Dallas para o elenco de 53 jogadores em 13 de outubro. 243 jardas com um touchdown. READ Camps Tyron Woodley e Jake Paul se envolvem em um debate acalorado após a entrevista coletiva

Pedreiro, 22, foi draftado por Baltimore na quinta rodada (184 no total) do Draft de 2021 da NFL de Michigan. O jogador de 6 pés-3 e 256 libras foi duas vezes o vencedor do Melhor Jogador do Ano de Michigan (2017 e 2019) enquanto estava na escola, depois de jogar tanto na defesa quanto no ataque durante sua carreira.