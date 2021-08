Passageiros morrem de COVID-19 em meio a surto no navio de cruzeiro Carnival

Uma mulher de 77 anos morreu de COVID-19 depois de um teste positivo durante um cruzeiro Carnival para Belize, a primeira morte relatada desde a retomada dos cruzeiros no Caribe e nos Estados Unidos, em junho.

O navio de cruzeiro Carnival Vista que partiu de Galveston, Texas, relatou que 27 pessoas tiveram resultado positivo em um período de duas semanas no final de julho e início de agosto, o maior número de casos desde que os cruzeiros começaram novamente.

A NBC News estava trabalhando para confirmar a identidade da mulher que morreu em 14 de agosto. O New York Times relatou que ela era uma bisavó de Oklahoma.

A mulher partiu no Carnival Vista com sua família no dia 31 de julho e testou positivo para COVID-19 depois de apresentar complicações respiratórias, noticiou o jornal. Ela foi internada em um hospital em Belize e colocou um ventilador antes de ser transferida para Tulsa, Oklahoma, para tratamento.

Foi descoberto que 27 casos apareceram a bordo do navio no quarto dia de um cruzeiro de oito dias, pouco antes de o navio atracar em Belize. Vinte e seis dos que tiveram resultado positivo eram membros da tripulação e um eram passageiros.

O governador do Texas, Greg Abbott, assinou uma lei proibindo as empresas de exigirem comprovação de vacinação, mas mais de 96% dos passageiros e todos, exceto uma tripulação a bordo do Carnival Vista, foram vacinados, de acordo com o Conselho de Turismo de Belize. Não ficou claro se a mulher que morreu havia sido vacinada.

“Lamentamos profundamente saber da morte de um hóspede que navegou no Carnival Vista”, disse o Carnival em um comunicado. “Infelizmente, há uma grande quantidade de desinformação sobre as circunstâncias deste assunto.

“O hóspede quase certamente não contratou a COVID a bordo de nosso navio, foi assistido por cuidados médicos profissionais a bordo e acabou sendo evacuado de Belize depois que fornecemos recursos para sua família. Continuamos a fornecer apoio a sua família e sua dor tem não foi aumentado comentando. mais “.

A Carnival atualizou sua política de vacinação para que, a partir do sábado, a maioria dos passageiros seja vacinada e também envie resultados negativos para um teste COVID-19 feito três dias antes do embarque. A Carnival também implementou o mandato da máscara em 7 de agosto para todos os passageiros no interior.

“Sempre pedimos vacinas”, disse um porta-voz da Carnival à NBC News ‘Kerry Sanders na terça-feira. “Desde que retomamos em julho, mais de 95% dos hóspedes foram vacinados. Atendemos à definição de cruzeiro vacinado.” “Adicionamos os requisitos de teste em 28 de julho (28 de agosto), quando as novas diretrizes para as Bahamas entrarem em vigor”, acrescentou.

Com o tipo de vírus delta ainda se espalhando, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças divulgaram diretrizes atualizadas em 20 de agosto, aconselhando os viajantes em risco de doença grave a evitar fazer cruzeiros, independentemente de seu status de vacinação.