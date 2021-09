Parece que 2 jogadores do Bishop Sycamore foram recrutados pelos melhores programas de futebol universitário

ao menos dois Bispo Sycamore Os jogadores de futebol americano parecem ter sido recrutados pelos principais programas de futebol universitário à medida que surgem questões sobre a legitimidade da escola de Ohio.

O site de recrutamento de futebol universitário 24 horas por dia, 7 dias por semana, mostrou que pelo menos dois jogadores da escola estão sendo recrutados pelos principais programas que jogam na subdivisão de futebol – wide receivers Armond Scott E Jeremy Naburn.

Scott está listado como Recrutado por Siracusa. Ele confirmou isso em junho, quando agradeceu a Orange por lhe dar uma oferta. Dois treinadores de Syracuse gostaram do tweet. Scott disse que foi reclassificado para a turma de 2022 quando tinha Idade questionada online.

Naborn é altamente recrutado, de acordo com a 24/7 Sports. Ele teria recebido ofertas do Tennessee e da UCLA.

Naburn foi incluída na lista dada à mídia por seu jogo contra o arcebispo Hoban no início de agosto. Scott não era.

E recrutadores de alto escalão pareciam resistir à ideia de que a escola era “falsa”. Andre Peterson, diretor e fundador da Bishop Sycamore, disse isso francamente EUA hoje Na segunda-feira a escola não foi uma “farsa”.

“Não tirei nada disso que pudesse constituir um golpe, porque não recebo nada financeiramente com o que fazemos. O fato é que tenho um filho (Javan) que também está no programa e já esteve no programa por quatro anos. ”

“Se for uma fraude e as crianças não forem para a escola e não fizerem o que devem fazer, estou literalmente me traindo. Mais importante, estou machucando meu filho. Então, quando as pessoas dizem coisas assim … vou literalmente pegar o futuro do meu filho e jogá-lo no lixo. ”

Na quinta-feira, a escola parecia não ter um site em funcionamento, mas o time de futebol estava anunciando um site de venda de mercadorias.

“Temos que ter certeza de que este site também inclui sua parte acadêmica”, disse Peterson ao USA Today. “Há coisas que você aprende.” “Você está com uma dor crescente. Percebemos que isso era um problema. A verdade é que causamos algumas dúvidas ao não fazer algumas coisas que deveriam ter sido feitas antes. Isso é compreensível. Eu entendi totalmente. Temos que torná-lo físico site da escola. ”

O governador de Ohio, Mike DeWine, convocou o Departamento de Educação do estado para investigar a escola.

“Como muitos cidadãos de Ohio, estou preocupado com os relatórios recentes e as questões levantadas sobre o Bishop Sycamore”, disse DeWine em um comunicado. Embora o jogo de futebol deste fim de semana tenha levantado preocupações sobre a saúde e segurança dos jogadores, também levantou bandeiras vermelhas sobre o funcionamento da escola. “. Terça. “Escolas como a Bishop Sycamore têm a obrigação, de acordo com a lei de Ohio, de atender aos padrões mínimos. Não está claro se o Bishop Sycamore atende a esses padrões ou não. Pedi ao Departamento de Educação de Ohio para conduzir uma investigação sobre o Bishop Sycamore para garantir o cumprimento da lei de Ohio e garantir que a escola ofereça as oportunidades educacionais que os alunos de Ohio merecem. ”

Bishop Sycamore derrubou todos os seus oponentes restantes em meio às consequências do jogo IMG Academy que apareceu na ESPN. de acordo com Traficante normal de Cleveland, não contou o primeiro jogo que o bispo Sycamore jogou contra o arcebispo Hoban porque o bispo Sycamore não era afiliado ao Ohio High School Athletics e foi listado como uma escola charter apenas online.