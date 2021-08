Paraolimpíadas: os primeiros medalhistas de ouro a vencer as Olimpíadas de Tóquio em 2020.

Só na quarta-feira serão 16 medalhas na natação, enquanto quatro ouros serão conquistados no ciclismo e na esgrima em cadeira de rodas.

O nadador australiano Alexander Tockfield, após se classificar para a final dos 400m livres masculinos na tarde de quarta-feira no Japão, disse que a descida para a água após a longa demora foi como “um peso tirado dos meus ombros”.

“Apenas cinco anos de treinamento, coaching e coaching para esta competição”, disse Tockfield.

O basquete em cadeira de rodas e o goleiro também começaram na quarta-feira, com a seleção chinesa de basquete feminino vencendo a Argélia por 74-25 e a Holanda sobre a equipe dos EUA por 68-58.

Os Jogos Paralímpicos de 2020 começaram com Cerimônia de abertura colorida e festiva Terça-feira à noite, incluindo uma apresentação dos países participantes liderada pela Equipe Paraolímpica de Refugiados de seis membros. Um dos voluntários carregou a bandeira do Afeganistão em homenagem aos atletas afegãos que não puderam competir nos Jogos depois que voos para fora do país foram cancelados após a tomada do poder pelo Taleban.

“Se o mundo descreve você, agora é a hora de renomear você: campeão, campeão, amigo, colega, modelo ou apenas um ser humano”, disse o presidente do Comitê Paraolímpico Internacional, Andrew Parsons, na noite de terça-feira.

“Você é o melhor da humanidade e o único que pode decidir quem e o que você é.”

Mas nem todos os países compareceram à cerimônia de abertura: a equipe paraolímpica da Nova Zelândia não participou devido a preocupações com a disseminação do Covid-19.

O Japão viu um número recorde de casos de coronavírus nos últimos meses, com mais de 21.000 infecções e 42 mortes relatadas em todo o país na terça-feira.

Tóquio confirmou 4.220 novos casos na terça-feira, elevando o número total de infecções em agosto para mais de 100.000 – a primeira vez que atingiu uma contagem mensal de 100.000. A governadora de Tóquio, Yuriko Koike, disse na semana passada que a situação era uma emergência “ao nível de um desastre”.

De acordo com o Gabinete do Primeiro Ministro, pouco mais de 40% da população do Japão estava totalmente vacinada em 22 de agosto.

O governo japonês deve decidir, na quarta-feira, expandir o estado de emergência em Tóquio e em 12 outras regiões para mais oito prefeituras, de acordo com a emissora pública NHK.