Paços de Ferreira domina Portugal – reportagem e reação

O nosso primeiro jogo na primeira Europa Conference League terminou em derrota em Portugal, com o Pacos de Ferreira a avançar para a sua equipa de casa para ter uma vantagem estreita antes da segunda mão no norte de Londres, na próxima quinta-feira.

Com três novas assinaturas dos graduados da academia Nile John e Dan Scarlett, Pierre Luigi Collini, Christian Romero e Brian Gill, foi difícil entrar no nosso ritmo em 90 minutos. Gol do jogo meio tempo de Lucas Silva.

Vimos o início brilhante ao sol do trio do Estadio Capital Two, que esteve particularmente animado nas primeiras trocas, mas não pudemos aproveitar aqueles momentos iniciais e o primeiro remate deu origem ao golo aos 17 ‘, Nuno Santos’ baixa unidade conveniente para Colin.

Os Pacos, que foram o quinto lugar no voo português na época passada, eram certamente uma equipa talentosa à medida que continuavam a crescer no jogo, com Denilson a tentar um flap valente do interior do nosso meio-campo aos 35 minutos, mas foi Collini quem conseguiu acertar. . Meia hora depois do rápido contra-ataque, a lateral da casa assumiu a liderança. O Nuno Santos pegou na bola e deu um passe direto para o meio da nossa defesa para o Lucas Silva, que correu bem a tempo e acertou na nossa área.

À noite, o Capitão Ben Davis cabeceou ao lado do canto no início do segundo tempo, enquanto procurávamos equilíbrio enquanto Ryan Sezekon tentava andar algo aos 62 minutos, vindo da esquerda e rodando alguns desafios, mas acertando seu chute alto e amplo.

Nos estágios finais, Pacos caiu fundo enquanto segurava a bola para nós, e foi muito difícil para nós encontrarmos uma maneira, jogando no contra-ataque e tendo uma chance tardia, Cameron Carter-Vickers cobrou um livre, mas Anunus marcou o peça na nossa parede para marcar. Apesar de termos desfrutado de dois terços da posse de bola durante a noite, não conseguimos mobilizar um remate para a baliza e sofremos a nossa primeira derrota sob o comando de Nuno Espírito Santo, mas reagrupámos uma semana depois na segunda mão, no Tottenham Hotspur Stadium.