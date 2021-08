Outra descrição engraçada e dolorosa dos problemas da adolescência

Maya Erskine e Anna Kunkel V 15 canetaanimação especial foto : oco

Em outubro de 2020, quando os programas de TV começaram a encontrar maneiras criativas de lançar novos episódios durante a pandemia, AV. Club Ele escreveu sobre quais deles podem funcionar no formato de animação. 15 caneta cortar. Hulu é uma comédia escrita por Maya Erskine e Anna Kunkle e dirigida pela série Sam Zvipelmann É um exemplo de humor caprichoso apresentado com o coração. 15 caneta O crescente drama adolescente é trazido à tona pelas melhores amigas Maya Ishi Peters (Erskine) e Anna Kone (Kunkel), que querem chegar ao ensino médio sem serem chamadas de estranhas. A segunda temporada foi encurtada devido ao atraso nas filmagens, sendo que a primeira parte foi concluída com apenas sete episódios. O oitavo é intitulado Jacuzzi, um programa de animação especial que o captura com Anna e Maya em uma viagem para a Flórida com o pai de Anna, Curtis. núcleo de transporte independente 15 canetaUma descrição precisa e inabalável de problemas reais da adolescência.

15 caneta Ele usa as oportunidades oferecidas pela animação para mergulhar nos medos de Anna e Maya sem perder o ritmo. O formato permite que pesquisem seus pensamentos e medos sobre sua aparência, usando elementos visuais para manipular para criar um rosto redondo para Maya ou um nariz longo e pontudo para Anna. Em ação ao vivo, a equipe precisaria de extensa maquiagem ou próteses para obter resultados semelhantes. com animação, 15 caneta Ela deixa seus pensamentos serem tão selvagens quanto Maya e Anna tentam ser durante as férias. No início, eles estavam animados por estar no The Sunshine State. Eles querem entrar na piscina e usar sua filmadora para gravar todas as cenas e passear na praia. Curtis até lhes dá algum dinheiro para gastar durante a viagem como quiserem, mas não em “água e coisas caras”. Bem, eles decidiram comprar uma foto de si mesmos por $ 46,25 de um cartunista sentado na calçada. As versões finais do desenho animado de imagens no papel deixam Maya e Anna em dúvida.

Escrito por Kunkle, “Jacuzzi” desacelera a empolgação da Flórida enquanto as garotas lutam com a maneira como o mundo as pensa, reduzidas a receitas simples como gordas ou pouco atraentes. De repente, eles ficaram preocupados em ir para a piscina ou até mesmo em sair da sala. No café da manhã, Anna pula tudo enquanto Maya mal toca seu prato de fatias de melancia e um único morango. Dessas formas sutis, o episódio captura como mentes vulneráveis ​​navegam nas pressões sociais desde tenra idade. 15 caneta É uma comédia, mas não hesita em capturar os momentos mais assustadores da adolescência, assim como o Netflix boca grande Ele faz a cada temporada que passa. Cada vez que Maya e Anna se olham no espelho agora, elas não veem seus rostos reais, elas veem as versões dos cartunistas delas.

Sua busca começa quando eles finalmente encontram dois meninos na jacuzzi do hotel. Ralph e Freddy são realmente fofos com eles e os chamam de fofos, o que realmente melhora o humor deles. Como você garante que eles comecem a aproveitar as férias? Eles sobem para o quarto em que acham que os meninos estão hospedados e correm pelo corredor gritando coisas como “Maya te ama” e “Eu e eu queremos ter seus filhos”. 15 canetaA força desses truques idiotas respeitosos e a força desse humor absurdo transparecem na animação porque Kunkel e Erskine conhecem muito bem as idiossincrasias de seus personagens. Atores e escritores muitas vezes voltam às suas experiências da vida real quando adolescentes, e a honestidade de suas performances ainda está viva, mesmo que não os vejamos pessoalmente e apenas ouçamos suas vozes.

Maya e Anna vão para um clube vazio que os meninos mencionaram, no Clube Da, na esperança de alcançá-los. Em vez disso, eles fazem amizade com três outros clientes: Ben, Jenny e Venice. Ao se defenderem quando Ben se refere a eles como feios, Maya e Anna conquistam sua admiração e até encontram confiança interior. Eles finalmente se divertiram muito nas férias. É um momento muito bom, na verdade, porque Anna está levando um golpe total. Assim que voltam para o quarto, seus dois eus sensíveis confessam suas inseguranças um ao outro em um espetáculo emocionalmente pesado. Anna exclamou: “Deus me fez como se eu estivesse em um estado de colapso”, enquanto Maya respondeu com raiva: “Meu rosto é tão redondo quanto a lua.” O álcool indesejado parecia ajudá-los a se livrar de todo o estresse, mesmo que isso significasse que Curtis os impediu quando soube de suas ações.

O episódio termina com as meninas percebendo que Ralph e Freddy não poderiam conhecê-los logo porque eles estavam no chão. É um desenvolvimento que na verdade levou a aventuras mais monstruosas para eles, o que é ainda mais possível do que o que eles passaram durante “Vendy Wiccany. O ‘jacuzzi’ é uma caminhada vigorosa no meio da temporada –15 caneta A 2ª temporada ainda não foi ao ar – porque é uma lembrança da pura diversão do show. A animação é nova, por isso não é de primeira qualidade, ao contrário de outros programas de animação para adultos na TV. É colorido e sem muito alarde, mas transmite mensagens de forma nítida sem perder 15 canetaEstranheza e leveza de coração.

