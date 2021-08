Osaka vence o retorno do Aberto dos Estados Unidos, espera ‘eu acredito mais em mim mesmo’

NOVA YORK (Associated Press) – Aqui está a constatação de que Naomi Osaka chegou, gradualmente e apenas recentemente: se os outros pensam nela com frequência, provavelmente ela também pensa.

“Ouvir uma criança me dizendo que sou seu jogador favorito ou que sou um modelo, instintivamente, o primeiro pensamento em minha mente, tipo, ‘Por quê? “Eu sinto que devo abraçar mais … a honra que eles me dizem isso, e eu tenho que acreditar mais em mim mesma”, Osaka explicou quando segunda-feira se transformou em terça-feira após um início bem-sucedido no título do Aberto dos Estados Unidos. Eu sinto que se você não acreditar em si mesmo, as outras pessoas não acreditarão em você. “

Retornando ao Grand Slam após um hiato de saúde mental – às vezes uma vitória de 6-4 e 6-1 sobre a 87ª cabeça-de-chave Marie Pozkova na República Tcheca – Osaka ouviu a voz estridente de um daqueles “pequenos”. Baby “no Parque Arthur Ashe.

Quando a partida terminou, Osaka foi com um pequeno presente: um atleta colecionando distintivos.

Com um pouco de autodepreciação, Osaka observou que não se limitou aos Jogos de Tóquio por tempo suficiente para substituir todos aqueles pequenos souvenirs (nativa do Japão, país anfitrião, ela teve a honra de acender o caldeirão na cerimônia de abertura , em seguida, perdeu sua partida da terceira rodada).

Os Jogos Olímpicos de Verão foram a primeira competição em qualquer lugar desde 30 de maio no Aberto da França.

Naquele dia, Osaka faltou à sua coletiva de imprensa obrigatória depois de vencer o primeiro turno em Paris, onde foi imposta uma multa de US $ 15.000 e uma advertência dos chefões de que poderia enfrentar uma suspensão. Ela respondeu saindo de Roland Garros, explicando que ela se preocupa ao falar com a mídia e que tem lidado com a depressão há anos. Então Osaka também foi expulso de Wimbledon.

A jovem de 23 anos é claramente uma pessoa introspectiva e atenciosa, alguém que está cada vez mais acostumada a compartilhar seus pensamentos mais profundos com o resto do mundo. Em uma postagem nas redes sociais No domingo, sobre ruminar sobre valores próprios, Osaka escreveu que “tentaria celebrar mais a mim mesma e às minhas realizações, acho que todos devemos” e que ela “não pode mais me sobrecarregar com as expectativas (dos outros)”.

A história continua

Osaka disse depois que ela entrou em Ashe na segunda-feira com seu habitual nervosismo no primeiro round, mas não por qualquer sensação de pressão para vencer.

Em vez disso, foi baseado no desejo de jogar bem, especialmente para Casa cheia barulhenta e apreciativa Estava lá um ano depois de ela ganhar o título em uma arena quase vazia porque os espectadores foram proibidos na época em meio à pandemia do coronavírus.

“Eu digo às pessoas que sou um perfeccionista. Acho que algo está aquém da perfeição, embora possa ser uma grande coisa, é uma decepção”, disse a terceira semente Osaka, que enfrentará a 145ª semente Olga Danilovich, “Eu realmente não acho que esse é o caminho a percorrer. ”Pensamento saudável, então algo que eu realmente queria mudar.”

“Neste torneio, só quero ficar feliz por saber que fiz o meu melhor e saber que, embora não tenha jogado perfeitamente, consegui vencer uma partida em dois sets … É como uma coisa na vida,” ela continuou. “Tipo, eu espero poder manter essa mentalidade por toda a minha vida daqui para frente.”

Talvez não seja perfeito contra Bozkova, que agora está 1-11 em partidas de slam. Afinal, o resultado foi 4 – tudo é cedo. A partir daí, Osaka foi eliminado em oito das últimas nove partidas.

Com a ajuda de uma transmissão que atingiu 120 mph, salvei todos os oito break points que encontrei e ganhei uma vantagem de 34-10 no total de vencedores.

“No ano passado, quando não tínhamos uma multidão, sei que me sentia muito sozinha”, disse ela com um sorriso durante sua entrevista no tribunal. “Estou feliz em ver as crianças pequenas na platéia – e, claro, os adultos também.”

Osaka melhorou para 55-14 nas principais lutas, incluindo 22-3 no US Open, enquanto tenta se tornar a primeira mulher a ganhar títulos consecutivos em Nova York desde que Serena Williams conquistou seu terceiro título consecutivo em 2014.

Osaka venceu Williams na caótica final de 2018 em Ashe. Ela também conquistou os principais títulos da quadra dura no Aberto da Austrália de 2019 e em fevereiro deste ano.

“Joguei muitas partidas neste estádio”, disse Osaka à torcida de Ashe. “Claro, me sinto muito confortável aqui.”

___

Mais AP Tennis: https://apnews.com/hub/tennis e https://twitter.com/AP_Sports