Os Yankees se aproximam dos Red Sox com a vitória para iniciar um double-header

Do lado de fora de uma foto pós-temporada durante a maior parte da temporada, os Yankees finalmente se encontram no meio de uma corrida de playoffs conforme a temporada regular se aproxima de seu mês final.

Sua ascensão à classificação continuou na terça-feira, no primeiro jogo de uma dupla de cabeçada contra o Red Sox, com o Yankees derrotando seus rivais, por 5-3, em sete rodadas.

Foi a quarta vitória consecutiva dos Yankees e os colocou a um jogo de Boston e Auckland para terminar em segundo lugar na Liga dos Campeões da AFC.

E, novamente, não foi fácil. Os Red Sox carregaram as bases sem ninguém em sétimo antes de Jonathan Loisiga acabar com tudo.

Kyle Schwarber dirigiu em sétimo com uma raquete que Tyler Wade, que saiu da terceira base, não conseguiu controlar. Cristian Vazquez e Alex Verdugo marcaram direito para carregar as bases do batedor Travis Shaw, que acabou de se juntar ao Red Sox e acertou Bobby Dalbeck.

Luke Voight # 59, primeira base do New York Yankees, após acertar um raio durante a quinta entrada. Robert Sabo

Shaw alinhou pela esquerda na partida 3-2.

Loaisiga caiu para trás de Kike Hernandez por 3 a 0, mas voltou para acertá-lo com um golpe e então encorajou Hunter Renfroe a finalizá-lo. Loaisiga lançou dois shorts curtos para se defender.

Assim como fizeram na maior parte do segundo tempo, os Yankees receberam contribuições de todos – incluindo Andrew Velazquez, que fez um par de joias defensivas em nenhum momento e adicionou um single em duas fases, e Albert Abreu, que venceu a final do quinto.





Luke Voit teve o maior sucesso, um semáforo, solo em duas fases, enquanto os Yankees ficaram atrás do quinto. Giancarlo Stanton adicionou um único RBI mais tarde no inning, enquanto os Yankees capitalizavam em alguns trabalhos ruins do Boston Bullpen.

Foi a quarta vitória dos Yankees sobre os rivais em 14 jogos nesta temporada, enquanto se dirigem para a Copa do Mundo na terça-feira, buscando um empate com o Boston em último lugar.

Velasquez ajudou Jordan Montgomery a sair ileso do topo da primeira equipe.

Rafael Devers acertou uma bola do lado direito do campo, para onde foi enviada por Rougned Odor, e foi deslocada da terceira base. Devers o venceu por um único e Hunter Renfrew tentou chegar ao terceiro, que ficou exposto, mas Voight lançou um Velazquez correndo, que perseguiu Renfrew para tirar o terceiro.

O Yankees assumiu a liderança no final de um segundo. Voight foi atingido por um golpe ao solo e o major seguiu com um golpe. Gary Sanchez – em seu primeiro jogo após retornar de COVID IL – alinhou para terceiro e Wade carregou as bases com uma na direita.

Yankees Shortstop Andrew Velasquez Robert Sabo para o New York Post

Velázquez então perfurou um forro no centro para marcar Voit e Odor em uma das duas rodadas.

No terceiro, Montgomery soltou um single para Bobby Dalbeck e depois pisou em Kike Hernandez.

Os dois corredores avançaram em uma lenta bobina enviada por Montgomery antes que Xander Bogaerts saísse em campo deixando 0-2 para empatar a partida. Ambos os corredores marcaram e Bogarts foi expulso da primeira base para terminar a entrada, quando Sanchez optou por não tentar uma tentativa de anel em Hernandez e, em vez disso, arremessou primeiro.

Um par de simples deu aos Yankees o primeiro e o segundo colocados, com dois finalistas em quarto lugar para Velázquez, que voou para o meio.

O Red Sox assumiu a liderança no segundo tempo, quando Cristian Vazquez avançou no quinto com um Homer longo para deixar em campo por 3-2 fora de Montgomery.

Depois de marchar duas vezes para Hernandez, Montgomery foi substituído por Abreu, que fez Renfrew voar para a direita.

Provavelmente ex-Yankee Team Yankee, Jarrett Whitlock assumiu o comando de Tanner Hook para começar no final do quinto lugar e Brett Gardner e Aaron Judge passaram por um e foram substituídos pelo esquerdista Josh Taylor para enfrentar Joey Gallo.

Gallo trabalhou seu caminho para carregar as bases para Voit, que enviou um jogador para a posição que pousou diretamente atrás de Hernandez estendido para marcar Gardner e Judge e colocar os Yankees de volta na liderança.

Stanton, batendo com um disco de cheiro, enganchou um para o centro para fazer o 5-3, como Gallo marcou.

Uma caminhada de Wade carregou as bases e atingiu Velazquez para finalizar a corrida.

O Yankees manteve as regras novamente em sexto para Jonathan Davis, que substituiu Stanton no quinto lugar. Davis fungou para mantê-lo um jogo de duas corridas.