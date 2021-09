Os Yankees perdem em quarto lugar consecutivo com Angels em número

A vitória dos Angels por 6 a 4 na noite de terça-feira veio após uma vitória por 8 a 7 na abertura de segunda-feira e, de repente, a sequência de 13 vitórias consecutivas do Yankees se transformou em uma sequência de quatro derrotas consecutivas.

“Inaceitável”, disse o quarterback do Yankees, Brett Gardner, acrescentando que a situação em que ele perdeu todas as vitórias consecutivas do Yankees durante sua seqüência de vitórias.

Quando comecei, eram 7,5 jogos fora do primeiro lugar. No momento em que eles estão acomodados – eu os conto. cinco Duas partidas na terça-feira e perdeu outro jogo para os Angels, perdendo para o primeiro lugar Tampa Bay por oito jogos. Isso apesar de Los Angeles estar sem o superastro Mike Trout (uma dor na panturrilha) desde maio e o capitão Anthony Rendon (cirurgia no quadril) desde o início de julho.

Como outro diretor vencedor do Campeonato Mundial, Jim Leland, gostava de lembrar depois de um dia difícil no Grand Slam: “Ei, outros caras dirigem Cadillacs também.” Tradução: Até os humildes são bons nesta liga.