Os telefones simples tentam dar aos usuários o que eles precisam – nem sempre o que desejam

Um novo aparelho deve chegar em novembro: o Mudita Pure, um celular que quase nada pode fazer – pelo menos, se comparado aos smartphones contemporâneos. Ele pode fazer chamadas e enviar mensagens de texto, mas não pode acessar redes sociais, tirar fotos ou enviar e-mail.

O telefone vai custar cerca de US $ 369, e sua tela monocromática nem carrega uma grade de sudoku. Mas isso, diz a empresa, é o resultado final.

Mudita é uma das várias empresas criadas por empreendedores em um esforço para esculpir a categoria de produtos para telefones simplificados, dispositivos projetados em oposição aos smartphones coloridos, multifuncionais e viciantes que eles acreditam que podem ter um grande controle sobre a vida moderna.

Seus produtos podem ser simples, mas seus planos de negócios não são. Seus fundadores dizem que as empresas de telefonia simplificadas devem manter a competitividade de custos sem alcançar as economias de escala desfrutadas pelas grandes empresas.

Eles também enfrentam um problema de design existencial: eles podem entregar aquele aplicativo ou recurso sem o qual os clientes dizem que não podem viver sem sacrificar os princípios do produto?

O MP02 da Punkt é 100% baseado em texto e nenhum ícone aparece em sua interface de usuário.

Foto:



Punkt Tronics AG





“Nós conversamos sobre adicionar jogos, mas decidimos não incluí-los, para nos mantermos no centro do que queríamos que esse telefone fosse”, disse Kasia Bocheńska, líder de produto da Mudita, com sede na Polônia.

Empresas como a Nokia Corp. ainda fazem “telefones especiais”, dispositivos que parecem, funcionam e funcionam como os telefones celulares dos anos 2000.

A maioria dos telefones convencionais ainda segue a filosofia de design exuberante, reunindo todos os recursos possíveis em um sistema operacional limitado, disse Peter Nebe, fundador e CEO da Punkt Tronics AG, uma pequena startup suíça de telefones. Por outro lado, telefones como o Punkt’s MP02, um retângulo preto muito sólido por US $ 349, eliminam recursos que distraem, mesmo quando os sistemas operacionais suportam mais, disse ele.

“Um simples telefone deve ser um martelo, não um canivete suíço”, disse Nebe.

Kaiwei Tang, cofundador e CEO da Light Phone, disse que as telas de muitos telefones simples, incluindo a Light Phone Inc, do Brooklyn, usam tinta eletrônica preta e branca para evitar a luz azul e a cor estimulante que os smartphones usam. “Leve” se refere à experiência do dispositivo e também ao seu tamanho: com 2,75 onças e tão pequeno quanto um cartão de crédito, deve parecer que foi embora quando colocado no bolso do proprietário.

Inscreva-se em boletins informativos Relato de Experiência Obtenha insights semanais sobre como as empresas estão aprimorando dados, tecnologia e design para obter sucesso com seus clientes e funcionários.

Seus criadores dizem que projetar um telefone simples é mais fácil do que decidir o que executar nele. Vários dos dispositivos, incluindo o Mudita Pure e Light Phone, foram financiados em parte por campanhas lideradas pela comunidade, onde os compradores pré-encomendam os telefones antes de fabricar e fornecem informações sobre como eles funcionam.

Esses apoiadores querem telefones simples, mas alguns dizem que o acesso a aplicativos de mensagens em grupo não é negociável. Outros acham que deveriam fornecer navegação ou uma câmera. Acontece que o minimalismo é subjetivo.

“Às vezes parece que estamos tentando definir o controle dos pais para adultos”, disse Bocheńska, de Modita.

Os telefones simplistas são projetados para pessoas preocupadas com o vício em smartphones, mas também podem agradar àqueles preocupados com a privacidade, disse Kate O’Neill, autora de Technology’s Impact on Humanity.

“A outra peça aqui é para aqueles com inclinação anti-consumidor, aqueles que querem reduzir seus impulsos de consumo”, disse O’Neill, “como comprar um telefone novo a cada um ou dois anos para continuar na vanguarda da tecnologia . “

O Light Phone foi projetado para ser tão compacto que os usuários esquecem que está no bolso e na bolsa.

Foto:



The Light Phone Inc.





Essa filosofia de design pode ser benéfica para os consumidores, mas não para as expectativas financeiras. Incentivar os clientes a fazerem upgrade ajuda os fabricantes de smartphones a manter o fluxo de caixa, enquanto os telefones relativamente mínimos vendem poucas unidades para começar, disse Ken Hyers, Diretor de Dispositivos de Tecnologia Emergente da Strategy Analytics, embora existam atualmente alguns modelos no mercado. anos. companhia

“Se eu fosse um investidor e alguém me colocasse um simples telefone, eu seria muito cuidadoso”, disse ele.

Neeby, da Punkt, disse que a empresa vendeu centenas de milhares de telefones desde que foi lançada em 2015, mas se recusou a revelar números específicos. De acordo com a Sra. Bocheńska, as campanhas de crowdfunding da Mudita geraram mais de 1.500 pedidos Pure até agora. As duas empresas também desenvolvem outros aparelhos com tecnologia simples, como despertadores.

Tang disse que dezenas de milhares de telefones leves foram vendidos desde 2017, e o calibre de seus investidores prova que a ideia de uma empresa de telefonia simples e sustentável não é apenas um sonho distante.

Os ex-apoiadores do Light Phone incluem Facebook Inc. e Pinterest Inc. CEO Tim Kendall e cofundador da Twitter Inc. Biz Stone, bem como as empresas de capital de risco Bullish and Able Partners.

“Os investidores querem que esta opção esteja publicamente disponível”, disse Tang. “Sinto que estamos criando um equilíbrio deste lado do espectro de tecnologia.”

Mais relato de experiência

escrever para Katie Deighton em katie.deighton@wsj.com