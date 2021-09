Os preços do alumínio atingiram seus níveis mais altos em uma década, com o golpe ameaçando o abastecimento da Guiné

Preço futuro de alumínio Na Bolsa de Metais de Londres, o valor subiu 1,8% para US $ 2.775,50 a tonelada métrica na segunda-feira, depois que a turbulência política estourou no país da África Ocidental no fim de semana, quando um oficial militar divulgou uma declaração de que a constituição do país havia sido dissolvida. Um assessor do presidente Alpha Conde disse à CNN que Conde está preso e que ocorreu um golpe de estado.

Os preços do alumínio já subiram este ano. O salto na demanda pelo metal coincidiu com cortes de produção na China, que busca reduzir as emissões de carbono da indústria pesada e lidar com a escassez de energia.

Preços altos podem repercutir em toda a economia global em um momento em que os legisladores estão preocupados inflação . O alumínio é um componente-chave de uma ampla gama de produtos, de carros a smartphones e sistemas de energia.

A agitação na Guiné está aumentando a pressão sobre o mercado.