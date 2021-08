Os médicos dizem que vacinar crianças de 12 a 15 anos pode salvar até 6.500 vidas

Os vigilantes de vacinas do Reino Unido estão sob pressão para concordar em liberar vacinas para crianças menores de 12 anos, o que, segundo os médicos, pode salvar milhares de vidas até o Natal.

Eles dizem que a vacinação de crianças de 12 a 15 anos é urgente porque reduzirá em um quinto o número de mortes e hospitalizações em Covid – e protegerá os próprios jovens.

Os resultados dramáticos, vistos pelo The Mail on Sunday, vêm em um novo estudo da University of Exeter Medical School, que deve ser publicado esta semana.

Isso vem na esteira das instruções do ministro da Saúde, Sajid Javid, ao NHS na semana passada para começar a se preparar para esfaquear crianças de 12 a 15 anos em meio a temores de que o retorno das crianças à escola possa levar a uma nova onda de Covid.

Um novo estudo da Universidade de Exeter, que deve ser publicado esta semana, diz que vacinar crianças de 12 a 15 anos é urgente porque reduzirá em um quinto o número de mortes e hospitalizações em Covid (Stocked Image)

Mas também surge em meio à raiva porque o Comitê Conjunto de Vacinação e Imunização (JCVI) ainda não deu luz verde para a filmagem.

Isso apesar do fato de que outros países, incluindo França e Estados Unidos, vêm vacinando crianças de até 12 anos há semanas.

Mesmo a Austrália – que tem taxas significativamente mais baixas de Covid do que o Reino Unido – já aprovou vacinas para 12 a 15 anos, com seu Comitê de Vacinas dizendo que os benefícios “superam em muito os riscos potenciais”.

Ontem à noite, o parlamentar conservador e ex-secretário de gabinete David Jones disse: ‘É bem-vindo que os preparativos estejam agora bem encaminhados para esfaquear crianças de 12 a 15 anos, mas há o risco de perder o barco, dado que as crianças estarão tão perto. De volta à escola.

Outro parlamentar conservador disse que estava “confuso sobre por que o JCVI demoraria tanto” para dar luz verde.

No entanto, outros insistem que os alunos devem ser esfaqueados apenas para proteger sua saúde – não para salvar as gerações mais velhas que correm o risco de contrair o vírus Covid.

Fontes disseram que o JCVI deve tomar uma decisão dentro de dez dias.

Mas o estudo da Universidade de Exeter deixou claro que não há tempo a perder.

O Dr. David Strain, palestrante clínico sênior na faculdade de medicina da universidade e conselheiro de um hospital em funcionamento, disse que a variável delta “mudou as regras de contratação”.

“Esta nova variante produz 1.000 vezes mais cópias de si mesma, o que significa que crianças de 12, 13 e 14 anos que antes não podiam fazer cópias suficientes de vírus para infectar seus pais agora podem”, disse ele.

E enquanto as cepas anteriores raramente causavam doenças graves em crianças, o Deltas causava doenças mais graves.

Ele disse que um quarto dos pacientes da Covid na unidade de suporte respiratório dos hospitais Royal Devon e Exeter neste verão tinham menos de 25 anos.

Ele e sua equipe esperam que atingir todos os jovens de 12 a 15 anos reduza o total de mortes relacionadas à Covid em 18 por cento e as hospitalizações em 21 por cento, em comparação com a estratégia atual – vacinar apenas jovens com problemas de saúde mais aqueles que estão doentes. Eles vivem com ‘in’. – O perigo dos outros.

Em um cenário conservador, esfaquear jovens de 12 a 15 anos poderia evitar 28.000 hospitalizações em todas as faixas etárias e salvar 2.250 vidas.

Mas se houver uma onda de queda maior, a vacinação de adolescentes mais jovens pode impedir 77.000 hospitalizações e salvar 6.500 vidas.

O Dr. Strain disse que a Covid agora é galopante entre os jovens, que agem como super editores. A não vacinação pode aumentar o risco de serem fechados novamente.

Acredita-se que a principal razão para a frequência de JCVI seja a preocupação de que as vacinações da Pfizer e Moderna administradas a adultos jovens possam causar uma doença cardíaca chamada miocardite. Mas o Dr. Strain disse que o risco é muito baixo – quatro por milhão na idade de 20 a 25 anos. Mesmo que o risco em menores de 18 anos fosse o dobro, “isso só se traduziria em 37 casos no Reino Unido se vacinássemos todos os adolescentes”.

Ele disse que houve duas mortes por miocardite induzida por vacina em todo o mundo. Mas pelo menos 4% dos jovens que contraíram a doença do vírus tinham a doença de Covid de longa duração.

Uma fonte disse que o Comitê de Coordenação Conjunta está estudando todas as evidências disponíveis.