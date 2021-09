Os jogadores de switch devem encontrar todos os tipos de falhas no Sonic Colors Ultimate

Atualizar [Mon 6th Sep, 2021 05:30 BST]: O diretor de mídia social da Blind Squirrel Games e da Sega of America do Sonic the Hedgehog reconheceu os comentários e está investigando os problemas:

Agradecemos todos os comentários que recebemos sobre Sonic Colors: Ultimate até agora. Estamos ouvindo e preparando um patch para lançamento o mais rápido possível. Se você estiver tendo problemas com Sonic Colors: Ultimate, envie-os diretamente para: https://t.co/oZOXuzhuRm – Jogos Blind Squirrel (Blind_Squirrel_) 5 de setembro de 2021

Lado rápido: vimos alguns problemas gráficos causados ​​por um dos emuladores que, infelizmente, está fora de nosso controle. Tentar detectar erros legítimos pode retardar o processo de garantia de qualidade. Se você estiver tendo problemas, relate-os aqui: https://t.co/vymOVVEyZp – Katie – MiniKitty (KatieChrz) 5 de setembro de 2021

artigo original [Sun 5th Sep, 2021 17:00 BST]: Proprietários de Nintendo Switch que compraram a edição “Digital Deluxe” de Ultimate Sonic Colors Você deve encontrar todos os tipos de erros de inicialização – com alguns avisos de riscos potenciais de aquisição.

Como os fãs receberam a versão Switch no início desta semana, A mídia social está cheia de reclamações Sobre esta versão particular. Como VGC Ele explica que os jogadores destacaram “visuais severamente defeituosos”, personagens caindo em paisagens, travas macias e acidentes – e até mesmo comparações foram feitas. sônico 06. Tempos de carregamento também significativamente mais.

Talvez o mais preocupante sejam os avisos sobre telas de indução de convulsões – que se parecem um pouco com o que somos vi anteriormente Na Square Enix Balan Wonderworld. A Sega lançou um patch para o primeiro dia do Ultimate, mas ainda não está claro se ele resolve algum dos problemas que os jogadores aparentemente estavam tendo com a versão Nintendo.

Vale a pena notar como algum Destes downloads são capturas de tela do jogo em ação Switch e emuladores hackeadosAcredita-se que outras filmagens tenham sido tiradas diretamente da versão de varejo. Algumas das filmagens originais que surgiram foram chamadas de:

Não encontramos nenhuma dessas falhas gráficas ou bugs durante nosso tempo privado com Sonic Colors Ultimate no switch.

Eurogamer Ele revela como a Sega originalmente convocou a Blind Squirrel Games para desenvolver a remasterização do Sonic Colors e, mais recentemente, o desenvolvedor foi atacado por não adotar o mecanismo Godot de código aberto. Ela respondeu rapidamente – reconhecendo seu erro e prometeu corrigir o problema em um patch futuro:

Lamentamos muito esse descuido e temos o compromisso de depositar adequadamente todas as tecnologias que usamos. Embora os créditos tenham sido revisados ​​várias vezes, de alguma forma eles foram perdidos. Um próximo patch será lançado em breve para corrigir esse problema.– Jogos Blind Squirrel (Blind_Squirrel_) 3 de setembro de 2021

Os fãs de Switch expressaram desapontamento com o lançamento de Sonic Colors Ultimate pela Nintendo em julho, quando descobriram que o jogo era Limitado a 30 fps. A versão completa deste dispositivo será lançada na próxima semana, em 7 de setembro.

Como você encontrou o Sonic Colors on Switch até agora? Você encontrou algum desses problemas? Vote em nossa enquete e deixe um comentário abaixo.